Снизит сахар в крови и поможет похудеть: неожиданное открытие ученых

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Хорошая новость для любителей поваляться в ванне

Горячая ванна может снижать уровень воспаления и сахара в крови у физически малоактивных людей, которые не могут или не хотят заниматься физическими упражнениями. К такому выводу пришли ученые из Университета Лафборо в Великобритании. Результаты их исследования опубликовал Journal of Applied Physiology.

Ученые провели эксперимент, в ходе которого участники - малоактивные мужчины с избыточным весом - принимали умеренно горячую ванну с температурой воды 39 градусов. Добровольцы погружались в воду по шею и проводили так некоторое время.

Фото: pixabay.com



В предыдущих исследованиях уже обнаруживалась связь между температурой тела человека и производством оксида азота - вещества, помогающего переносить глюкозу по организму с кровью. В этот раз измерения сердечного ритма и артериального давления показали, что даже одно погружение в горячую ванну увеличивает производство оксида азота и других веществ, улучшавших метаболизм глюкозы. В связи с этим после горячей ванны также улучшались аспекты воспалительного профиля. Точно такой же эффект наблюдается при физических нагрузках.

Как полагают авторы исследования, горячие ванны вполне могут стать доступной и эффективной альтернативой физическим упражнениям для людей, которые по состоянию здоровья не могут ими заниматься.



В рамках исследования горячую ванну участники принимали ежедневно. Это в итоге привело к снижению уровня сахара в крови натощак и уровня инсулина.



В то же время у горячих ванн имеются противопоказания. Такие ванны нельзя принимать при некоторых хронических недомоганиях, например, при цистите и болезнях мочеполовой системы, геморрое, дерматологических проблемах.

Напомним, ученые выяснили, какой напиток снижает риск развития диабета. Ученые проанализировали данные 30 исследований, посвященных связи кофе и метаболических заболеваний. Оказалось, что употребление 3-4 чашек кофе в день может снизить риск диабета 2-го типа на 25 процентов. Уточняется, что благоприятный эффект оказывает даже кофе без кофеина.

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Отметим, что были названы самые полезные продукты для женского здоровья. Здоровье женщины, а также ее репродуктивной системы зависит от множества факторов, в том числе и от тех продуктов, которое входят в рацион питания.

Видео: РБК-Украина