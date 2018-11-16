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Названы самые полезные продукты для женского здоровья

Lite » Красота и Здоровье 16.11.2018 - 08:34
Названы самые полезные продукты для женского здоровья
Иллюстративное фото (unsplash.com)

Для здоровья женщины очень важны клетчатка, антиоксиданты и жирные кислоты

Здоровье женщины, а также ее репродуктивной системы зависит от множества факторов, в том числе и от тех продуктов, которое входят в рацион питания. Об этом пишет 7 Med News.

В первую очередь, для нормального функционирования женского организма нужна жидкость, так как вода необходима для производства гормонов, слизи, которая защищает репродуктивные органы и для стабилизации уровня кислотности.

Медики рекомендуют пить воду небольшими порциями всегда, когда возникает жажда и использовать очищенную воду, в которую можно добавить дольку лимона.

Также женскому организму нужны клетчатка и жирные кислоты, которые содержатся в различных семенах и орехах. Клетчатка способствует очищению кишечника и защищает от размножения грибковых бактерий, которые вызывают молочницу.

Жирные кислоты нужны для нормализации гормонального фона, а также необходимы для будущих мам, так как они защищают клетки от повреждений и воспалений.

Полезные жирные кислоты содержатся в оливковом масле, в жирных сортах рыбы, а также в авокадо. А клетчатку можно найти в любых фруктах и овощах.

Кроме того, специалисты рекомендуют женщинам включить в ежедневный рацион продукты, богатые антиоксидантами. Это чай, чеснок, зерновой кофе, листовые овощи и томаты.

Антиоксиданты нужны организму для того, чтобы справиться с воспалениями и повысить иммунитет. Особенно они важны для женской мочеполовой системы, которая склонна к различным воспалениям.

Кстати, ранее мы писали о том, что названа самая эффективная диета для похудения.

А также рассказывали о том, что ученые выяснили, какой напиток снижает риск развития диабета.

Видео: РБК-Украина

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