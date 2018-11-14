ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Ученые выяснили, какой напиток снижает риск развития диабета

Lite » Красота и Здоровье 14.11.2018 - 20:56
Ученые выяснили, какой напиток снижает риск развития диабета
Фото: (twitter.com LiveScience)

Употребление 3-4 чашек кофе в день благоприятно сказывается на здоровье

Специалисты выяснили, что употребление кофе способствует снижению риска инсулиннезависимого диабета. Об этом сообщает информационный портал EurekAlert!.

Ученые проанализировали данные 30 исследований, посвященных связи кофе и метаболических заболеваний. Оказалось, что употребление 3-4 чашек кофе в день может снизить риск диабета 2-го типа на 25 процентов. Уточняется, что благоприятный эффект оказывает даже кофе без кофеина.

Ученые выяснили, какой напиток снижает риск развития диабетаФото: (pixabay.com)

По мнению специалистов, напиток может оказывать противовоспалительный эффект, обладать антиоксидантным действием, влиять на кишечную микрофлору, а также способствовать сжиганию жиров.

Как показали исследования, в кофе присутствует ряд полезных веществ, включая сам кофеин. Также в нем содержится кофейная кислота, гидроксикоричные кислоты, тригонеллин и дитерпены, в том числе кафестол и кахвеол, которые обладают противовоспалительным действием.

Напомним, что ранее Светлана Фус рассказала о пользе каш. Это не только "детская еда"!

Мы писали, что названы топ-5 продуктов, которые сделают кожу идеальной.

Также Светлана Фус рассказала, к каким последствиям может привести дефицит воды в организме.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины продуктыкофе
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь