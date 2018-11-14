Ученые выяснили, какой напиток снижает риск развития диабета

Фото: (twitter.com LiveScience)

Употребление 3-4 чашек кофе в день благоприятно сказывается на здоровье

Специалисты выяснили, что употребление кофе способствует снижению риска инсулиннезависимого диабета. Об этом сообщает информационный портал EurekAlert!.



Ученые проанализировали данные 30 исследований, посвященных связи кофе и метаболических заболеваний. Оказалось, что употребление 3-4 чашек кофе в день может снизить риск диабета 2-го типа на 25 процентов. Уточняется, что благоприятный эффект оказывает даже кофе без кофеина.

Фото: (pixabay.com)

По мнению специалистов, напиток может оказывать противовоспалительный эффект, обладать антиоксидантным действием, влиять на кишечную микрофлору, а также способствовать сжиганию жиров.

Как показали исследования, в кофе присутствует ряд полезных веществ, включая сам кофеин. Также в нем содержится кофейная кислота, гидроксикоричные кислоты, тригонеллин и дитерпены, в том числе кафестол и кахвеол, которые обладают противовоспалительным действием.

Напомним, что ранее Светлана Фус рассказала о пользе каш. Это не только "детская еда"!

Мы писали, что названы топ-5 продуктов, которые сделают кожу идеальной.

Также Светлана Фус рассказала, к каким последствиям может привести дефицит воды в организме.

Видео: РБК-Украина