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Ученые рассказали, что может вызвать массовое бесплодие у мужчин

Lite » Красота и Здоровье 16.11.2018 - 12:51
Ученые рассказали, что может вызвать массовое бесплодие у мужчин
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Ученые изучали влияние тепловых волн на жуков

Группа ученых из Университета Восточной Англии под руководством профессора Мэтта Гейджа выяснила, что изменение климата может представлять угрозу мужской фертильности. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications.

Ученые изучали влияние тепловых волн на малого булавоусого хрущака. Жуки подвергались или стандартным условиям контроля, или пятидневным температурам, которые были на 5-7 градусов выше привычной для них температуры.

Было установлено, что первая тепловая волна вдвое уменьшила число потомков, которое могли воспроизводить самцы, а вторая – почти стерилизовала самцов. Самки воздействию температур не подверглись, однако оказалось, что тепловые волны повреждают оплодотворенную сперму в женских половых органах.

После теплового воздействия самцы сократили производство спермы на три четверти и сперматозоиды, которые затем проникали в женские органы, с большей вероятностью могут погибнуть еще до оплодотворения.

Когда самцы подвергались дважды влиянию тепловых волн за десять дней, производство их потомства составляло менее чем 1%.

Ученые заявили, что мужское бесплодие в жаркий период может помочь объяснить, почему изменение климата оказывает такое воздействие на популяции видов, включая их исчезновение в последние годы.

Напомним, были названы самые полезные продукты для женского здоровья. Здоровье женщины, а также ее репродуктивной системы зависит от множества факторов, в том числе и от тех продуктов, которое входят в рацион питания.

Ранее мы рассказывали о том, что ученые выяснили, какой напиток снижает риск развития диабета.

Кстати, ученые выяснили, как климат влияет на количество преступлений. Исследователи изучили данные о 16 тысячи городов США за 1979-2016 годы и обнаружили необычную закономерность: чем теплее выдавалась зима, тем больше происходило преступлений.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины здоровьеклиматбесплодиемужчины
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