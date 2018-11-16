Знизить цукор у крові і допоможе схуднути: несподіване відкриття вчених

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Хороша новина для любителів повалятися у ванні

Гаряча ванна може знижувати рівень запалення і цукру в крові у фізично малоактивних людей, які не можуть або не хочуть займатися фізичними вправами. До такого висновку прийшли вчені з Університету Лафборо у Великобританії. Результати їх дослідження опублікував Journal of Applied Physiology.

Вчені провели експеримент, в ході якого учасники - малоактивні чоловіки з надмірною вагою - приймали помірно гарячу ванну з температурою води 39 градусів. Добровольці занурювалися у воду по шию і проводили так деякий час.

Фото: pixabay.com



У попередніх дослідженнях вже виявився зв'язок між температурою тіла людини і виробництвом оксиду азоту - речовини, що допомагає переносити глюкозу з організму з кров'ю. Цього разу вимірювання серцевого ритму та артеріального тиску показали, що навіть одне занурення в гарячу ванну збільшує виробництво оксиду азоту та інших речовин, що покращують метаболізм глюкози. У зв'язку з цим після гарячої ванни також поліпшувалися аспекти запального профілю. Точно такий же ефект спостерігається при фізичних навантаженнях.

Як вважають автори дослідження, гарячі ванни цілком можуть стати доступною і ефективною альтернативою фізичним вправам для людей, які за станом здоров'я не можуть займатися ними.



В рамках дослідження гарячу ванну учасники приймали щодня. Це у підсумку призвело до зниження рівня цукру в крові натще і рівня інсуліну.



У той же час у гарячих ванн є протипоказання. Такі ванни не можна приймати при деяких хронічних захворюваннях, наприклад, при циститі і хворобах сечостатевої системи, геморої, дерматологічні проблеми.

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Відео: РБК-Україна