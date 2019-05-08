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Словно подросток: 37-летняя Наталья Водянова раскрыла секрет молодости (фото)


Супермодель показала свои процедуры по уходу за кожей

Наталья Водянова, привыкшая блистать на светских ивентах, стала одной из немногих знаменитостей, которые не засветились на Met Gala. Но тем не менее, в этот вечер она все же о себе напомнила. 36-летняя красавица опубликовала в Instagram снимок с массажного кабинета в Нью-Йорке, главные особенности которого: расслабленная атмосфера, никакого макияжа и прически.

Наталья побывала у знаменитых косметологов, работающих со знаменитостями: Аугустинус Бадер и Джоанна Чек к тому же готовили многих звезд к выходу на красную ковровую дорожку MET Gala 2019.

"Я могла прогулять Мет Гала, но ни за какие коврижки не пропустила бы подготовку к нему. Спасибо @joannaczechofficial и @augustinusbader за массаж. Кто рано ложится, тот рано встает", – шутливо подписала снимок Наталья.


Расслабленная Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

В сториз она показала несколько процедур, включая массаж для лица. Поклонники, как всегда, не оставили без внимания свежесть и молодость Натальи. Большинство из них отметили, что выглядит 37-летняя супермодель не старше подростка. Многие также выразили сожаление, что она не побывала на ежегодном Балу Института костюма.

Поклонники Водяновой поспешили прокомментировать ее фото: 

  • "Мы хотели увидеть тебя в Met",
  • "Я с трепетом ждал твоих фото с Met Gala",
  • "В 37 лет выглядите как подросток!..",
  • "Наталья, Вы очень красивая! И внешне, и в душе",
  • "Была бы я мужчиной, влюбилась бы без оглядки",
  • "Выглядите чудесно, на 18 лет",
  • "Всегда молодая",
  • "Наташенька, отлично выглядите",
  • "Вам просто 16 лет, больше не дашь, такая милая и нежная, как весенний цветок",
  • "Так выглядит нежность",
  • "И время остановилось",
  • "Красота спасет мир, вы супер",
  • "Подростковая красота"…

К слову, причины своего прибытия в Америку Водянова пока что не раскрыла. По всей видимости, у филантропа и основательницы благотворительного фонда "Обнаженные сердца" намечаются новые проекты. Так, в Нью-Йорке периодически проходят благотворительные ярмарки фонда, организованные вместе с другими подобными организациями.

Напомним, ранее Наталью Водянову раскритиковали в сети за неоднозначный пост

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