Словно подросток: 37-летняя Наталья Водянова раскрыла секрет молодости (фото)

Наталья Водянова, привыкшая блистать на светских ивентах, стала одной из немногих знаменитостей, которые не засветились на Met Gala. Но тем не менее, в этот вечер она все же о себе напомнила. 36-летняя красавица опубликовала в Instagram снимок с массажного кабинета в Нью-Йорке, главные особенности которого: расслабленная атмосфера, никакого макияжа и прически.



Наталья побывала у знаменитых косметологов, работающих со знаменитостями: Аугустинус Бадер и Джоанна Чек к тому же готовили многих звезд к выходу на красную ковровую дорожку MET Gala 2019.

"Я могла прогулять Мет Гала, но ни за какие коврижки не пропустила бы подготовку к нему. Спасибо @joannaczechofficial и @augustinusbader за массаж. Кто рано ложится, тот рано встает", – шутливо подписала снимок Наталья.



Расслабленная Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

В сториз она показала несколько процедур, включая массаж для лица. Поклонники, как всегда, не оставили без внимания свежесть и молодость Натальи. Большинство из них отметили, что выглядит 37-летняя супермодель не старше подростка. Многие также выразили сожаление, что она не побывала на ежегодном Балу Института костюма.

Поклонники Водяновой поспешили прокомментировать ее фото:

"Мы хотели увидеть тебя в Met",

"Я с трепетом ждал твоих фото с Met Gala",

"В 37 лет выглядите как подросток!..",

"Наталья, Вы очень красивая! И внешне, и в душе",

"Была бы я мужчиной, влюбилась бы без оглядки",

"Выглядите чудесно, на 18 лет",

"Всегда молодая",

"Наташенька, отлично выглядите",

"Вам просто 16 лет, больше не дашь, такая милая и нежная, как весенний цветок",

"Так выглядит нежность",

"И время остановилось",

"Красота спасет мир, вы супер",

"Подростковая красота"…

К слову, причины своего прибытия в Америку Водянова пока что не раскрыла. По всей видимости, у филантропа и основательницы благотворительного фонда "Обнаженные сердца" намечаются новые проекты. Так, в Нью-Йорке периодически проходят благотворительные ярмарки фонда, организованные вместе с другими подобными организациями.

Напомним, ранее Наталью Водянову раскритиковали в сети за неоднозначный пост.

А до этого Наталья Водянова отправилась с детьми и бабушкой на юг Франции.