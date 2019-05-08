Немов підліток: 37-річна Наталя Водянова розкрила секрет молодості (фото)

Наталя Водянова, яка звикла блищати на світських івентах, стала однією з небагатьох знаменитостей, які не засвітилися на Met Gala. Але тим не менш, в цей вечір вона все ж про себе нагадала. 36-річна красуня опублікувала в Instagram знімок з масажного кабінету в Нью-Йорку, головні особливості якого: розслаблена атмосфера, ніякого макіяжу та зачіски.



Наталя побувала у знаменитих косметологів, які працюють зі знаменитостями: Янсена Бадер і Джоанна Чек до того ж готували багатьох зірок до виходу на червону килимову доріжку MET Gala 2019.

"Я могла прогуляти Мет Гала, але ні за які пряники не пропустила б підготовку до нього. Спасибі @joannaczechofficial і @augustinusbader за масаж. Хто рано лягає, той рано встає", – жартівливо підписала знімок Наталія.



Розслаблена Наталія Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

У сторіз вона показала кілька процедур, включаючи масаж обличчя. Шанувальники, як завжди, не залишили без уваги свіжість і молодість Наталії. Більшість з них зазначили, що виглядає 37-річна супермодель не старше підлітка. Багато також висловили жаль, що вона не побувала на щорічному Балу Інституту костюма.

Шанувальники Водянової поспішили прокоментувати її фото:

"Ми хотіли побачити тебе в Met",

"Я з трепетом чекав твоїх фото з Met Gala",

"У 37 років виглядаєте як підліток!..",

"Наталя, Ви дуже гарна! І зовні, і в душі",

"Якби я бла чоловіком, закохалася б без оглядки",

"Виглядаєте чудово, на 18 років",

"Завжди молода",

"Наталочко, чудово виглядаєте",

"Вам просто 16 років, більше не даси, така мила і ніжна, як весняна квітка",

"Так виглядає ніжність",

"Час зупинився",

"Краса врятує світ, ви супер",

"Підліткова краса"...

До речі, про причини свого прибуття в Америку Водянова поки що не розкрила По всій видимості, у філантропа і засновниці благодійного фонду "Оголені серця" намічаються нові проекти. Так, в Нью-Йорку періодично проходять благодійні ярмарки фонду, організовані разом з іншими подібними організаціями.

Нагадаємо, раніше Наталю Водянову розкритикували в мережі за неоднозначний пост.

А до цього Наталя Водянова вирушила з дітьми і бабусею на південь Франції.