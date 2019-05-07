Met Gala 2019 и топ-7 самых эффектных нарядов: Дженнифер Лопес, Кендалл Дженнер, Дуа Липа и другие

Сестры Кайли и Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Любуемся образами знаменитостей на главном балу года

Вчера, 6 мая, в нью-йоркском Метрополитен-музее состоялся Бал Института костюма, давно ставший одним из самых важных светских событий в мире моды. В этом году выставка была посвящена эссе Сьюзен Зонтаг "О Кэмпе", написанном в 1964 году. Соответственно, и тема для нарядов гостей Met Gala 2019 была созвучной ей: "Кэмп: заметки о моде". Самое время оценить, как справились знаменитости с поставленной задачей, и просто полюбоваться их образами.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян пришла на бал в роскошном наряде от своего давнего друга – Тьерри Мюглера. "Прямо из океана. Первый дизайн Manfred Thierry Mugler за 20 лет", – похвасталась звезда у себя в Instagram. И нужно признать, он удался на славу: платье телесного оттенка с множеством блесток и подвесок подчеркнуло выдающиеся формы Ким, сделав ее сексуальной без намека на вульгарность.

Роузи-Хантингтон Уайтли

Роузи-Хантингтон Уайтли на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/rosiehw)

Роузи-Хантингтон Уайтли выбрала для вечера длинное белое платье в духе старого Голливуда, дополненное шлейфом из перьев, от Oscar de la Renta. "Суть Кэмпа – это его любовь к неестественному: к искусству и преувеличению. Отличительной чертой лагеря является дух экстравагантности. Кэмп – это женщина, которая ходит в платье из 3 миллионов перьев", – написала красотка у себя в аккаунте. Также британская модель подчеркнула, что источник ее вдохновения – секс-символ 30-х Джин Харлоу.

Дуа Липа

Дуа Липа на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/Versace)

Дуа Липа сумела выделиться необычным нарядом даже на Met Gala 2019. 23-летня певица надела боди, легинсы и юбку со шлейфом от Versace. Яркие оттенки, необычный силуэт и прическа однозначно сыграли на руку звезды, образ которой стал одним из самых запоминающихся.

Джиджи Хадид

Джиджи Хадид на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/MichaelKors)

Джиджи Хадид пришла на бал в образе фантастичекой женщины-кошки. Серебристый комбинезон и накидка от Michael Kors, впрочем, также сделали ее похожей на инопланетное существо. Дополнил лук необычный макияж с огромными ресницами. Вышло эффектно!

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/Versace)

Дженнифер Лопес также отдала предпочтение Versace. Она появилась на красной ковровой дорожке Met Gala в серебристом платье, декорированное бусинами ручной работы, кристаллами Swarovski и макро-пайетками. Дополнил образ необычный парик в тон наряду.

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/Versace)

Кендалл Дженнер явилась в ярко-оранжевом платье также от Versace. Созданное из прозрачной ткани и украшенное вышивкой из кристаллов и перьями, оно сделало ее похожей на жар-птицу. Правда, сама модель пока не рассказала об истинном смысле наряда. Дополнили шикарный лук украшения от Tiffany & Co.

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/Versace)

Еще одна красотка из семейства Кардашьян, которая не устояла перед роскошными нарядами Versace – Кайли Дженнер. С помощью платья с облегающим силуэтом и отделкой из перьев, а также фиолетового парика модный дом превратил ее в настоящую русалку. К слову, она в отличие от сестры уже буквально засыпала свою страницу фото с мероприятия.

Напомним, ранее 50-летняя Дженнифер Энистон показала роскошное тело в откровенной съемке для глянца.