Седина - это красиво: женщины со всего мира присоединяются к необычному тренду

Фото: (instagram.com/grombre)

Все они выбросили краску для волос и гордо демонстрируют натуральную красоту

В былые времена, да и сейчас тоже седые волосы ассоциировались с мудростью и опытом, поскольку появлялись обычно в уже почтенном возрасте. Однако сейчас седина все чаще встречается и у совсем молодых девушек, которые тут же бегут в парикмахерскую или сами хватаются за краску для волос, чтобы скрыть этот "позор". 26-летняя Марта Труслоу Смит, графический дизайнер из Северной Каролины, решила, что с нее хватит - и основала Instagram-аккаунт Grombre, в котором предложила женщинам не закрашивать седину и поддерживать друг друга в этом решении, пишет Bored Panda.

Фото: (instagram.com/grombre)

"Основная причина, по которой я создала этот аккаунт, состоит в том, что я хотела начать новую дискуссию относительно седых волос у женщин и найти ответы на вопросы, которые беспокоили и меня саму: "Правда ли ,что седина некрасива, делает меня уродливой, заставляет меня выглядеть старше и означает, что я недостаточно хороша?" Ведь мне всего чуть больше 20-ти, а что тогда я буду думать о себе в 40, 50, 60 лет? Я хочу бросить вызов тому, что мы привыкли считать "красивым", и почему", - говорит Марта.

Фото: Марта Смит (positive.news)

На особую поддержку пользователей она не рассчитывала. Однако девушка ошиблась - к Grombre стали массово присоединяться такие же "седовласки", как она, которым надоело бороться с этим.

Фото: (instagram.com/grombre)

Оказалось, что эта проблема знакома многим девушкам и женщинам со всего мира.

Сейчас у микроблога почти 60 тысяч подписчиков. Все желающие выкладывают свои фото с седыми волосами и рассказывают, как им живется.

Фото: (instagram.com/grombre)

"Не переживайте из-за мнения других людей, вместо этого следуйте за своим призванием и вы поразитесь тому, насколько вы сильные и куда вас может привести ваш путь", - советует Марта всем женщинам, которые нашли у себя первые седые волоски.

Фото: (instagram.com/grombre)

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