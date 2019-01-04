Сивина - це красиво: жінки з усього світу приєднуються до незвичайного тренду

Фото: (instagram.com/grombre)

Всі вони викинули фарбу для волосся і гордо демонструють натуральну красу

У минулі часи, та й зараз теж сиве волосся асоціювалося з мудрістю і досвідом, оскільки зазвичай з'являлися вже в поважному віці. Однак зараз сивина все частіше зустрічається і у зовсім молодих дівчат, які тут же біжать в перукарню або самі хапаються за фарбу для волосся, щоб приховати цю "ганьбу". 26-річна Марта Труслоу Сміт, графічний дизайнер з Північної Кароліни, вирішила, що з неї досить - і заснувала Instagram-аккаунт Grombre, в якому запропонувала жінкам не зафарбовувати сивину і підтримувати одна одну в цьому рішенні, пише Bored Panda.

Фото: (instagram.com/grombre)

"Основна причина, по якій я створила цей аккаунт, полягає в тому, що я хотіла почати нову дискусію щодо сивого волосся у жінок і знайти відповіді на питання, які турбували і мене саму: Чи правда ,що сивина некрасива, робить мене потворною, змушує мене виглядати старше і означає, що я недостатньо хороша?" Адже мені всього трохи більше 20-ти, а що тоді я буду думати про себе в 40, 50, 60 років? Я хочу кинути виклик тому, що ми звикли вважати "красивим", і чому", - каже Марта

Фото: Марта Сміт (positive.news)

На особливу підтримку користувачів вона не розраховувала. Проте дівчина помилилася - до Grombre стали масово приєднуватися такі ж "седовласки", як вона, яким набридло боротися з цим.

Фото: (instagram.com/grombre)

Виявилося, що ця проблема знайома багатьом дівчатам і жінкам зі всього світу.

Зараз у мікроблога майже 60 тисяч підписників. Всі бажаючі викладають свої фото з сивим волоссям і розповідають, як їм живеться.

Фото: (instagram.com/grombre)

"Не переживайте через думки інших людей, замість цього слідуйте за своїм покликанням і ви здивуєтеся тому, наскільки ви сильні і куди вас може привести ваш шлях", - радить Марта всім жінкам, які знайшли у себе перші сиві волоски.

Фото: (instagram.com/grombre)

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