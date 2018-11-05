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Збалансоване харчування: Супрун розповіла про шкоду і користь вуглеводів

Lite » Краса і здоров'я 05.11.2018 - 19:00
Фото (РБК-Україна/Віталій Носач)
Фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Взагалі вуглеводи діляться на два типи: корисні - ті, які засвоюються повільно, і шкідливі - так звані "швидкі" вуглеводи

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України, Уляна Супрун, розповіла на своїй сторінці в Facebook про шкоду і користь різних вуглеводів. В першу чергу вона торкнулася теми неправильних дієт, і класифікації вуглеводів в цілому.

"В першу чергу слід з'ясувати, що таке вуглеводи. Вони бувають простими – звичайний цукор (тістечок, цукерок), фруктоза і сахароза (в овочах і фруктах), лактоза (у молочних продуктах). І складні – це крохмаль. Складні вуглеводи в основному присутні в картоплі, хлібі, рисі, макарони та крупи", - зазначила Уляна Супрун на початку свого поста.

За словами в.о. міністра охорони здоров'я, шкідливими є саме прості вуглеводи, які містяться в цукрі або солодощі. Справа в тому, що вони дуже сильно впливають на глюкозу в крові і при досягненні певної планки провокують викид інсуліну в кров. Під час такого стресу глюкоза залишає кровообіг і накопичується в печінці, м'язах і жировій тканинах організму.

Тому Супрун рекомендує зменшити кількість уживаного цукру до денної норми в 32-50 грам. Що стосується обмежень у прийомі вуглеводів – це все. Складні вуглеводи, як і фруктоза, лактоза приносять організму тільки користь, і є ключовими інгредієнтами більшості дієт.

Збалансоване харчування: Супрун розповіла про шкоду і користь вуглеводів

Збалансоване харчування: Супрун розповіла про шкоду і користь вуглеводів

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Раніше Супрун рассказала як зберегти чоловіче здоров'я.

Нагадаємо, українцям розповіли, чи варто вдаватися до гомеопатії.

Також Супрун розповіла, що робити, якщо застудився.

Відео: (video.rbc.ua)

Новини України диетаУляна Супрун
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