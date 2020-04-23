Сахарный диабет и проблемы сердца: эксперты предупредили о серьезных последствиях избытка сна

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Следует присмотреться к своему режиму более внимательно!

В программе «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на телеканале «Украина», эксперты рассказали, сколько часов надо спать, чтобы чувствовать себя хорошо, и к каким болезням может привести избыток сна.

Карантин воплотил в жизнь мечту миллионов украинцев – выспаться. Однако все чаще люди жалуются на то, что после длительного сна сложнее встать с постели, к тому же появляется хроническое чувство усталости и вялость.

«Сам по себе сон – это более энергоемкий процесс, чем бодрствование», – объясняет врач-невролог Татьяна Майкова.

На самом деле организм человека никогда не спит, ночью он вырабатывает гормоны, которые стимулируют рост, регенерацию и размножение клеток – это поддерживает иммунную систему. Также во время сна мозг синтезирует необходимые вещества для дневной активности. Человек даже теряет вес пока спит. То есть длительный сон не способствует отдыху, а забирает энергию. Из-за этого человек чувствует себя усталым, а постоянные пересыпания могут привести к серьезным болезням.

«Чрезмерный сон может спровоцировать развитие сахарного диабета, а также увеличение количества развития ишемической болезни сердца», – рассказала сомнолог София Устьянцева в эфире канала «Украина».

Кроме того, увеличивается риск ожирения и депрессивных состояний. А вот психологи уверяют, что именно во сне человек бессознательно убегает от проблем, мол – это своеобразная психологическая защита. Избыточный сон и сонливость в течение дня в науке называют гиперсомнией.

Основные симптомы гиперсомнии:

сон более 8-9 часов;

тяжелое пробуждение;

частые головные боли;

ощущение «тумана в голове»;

проблемы с концентрацией.

Врачи говорят: лучший способ побороть гиперсомнию – соблюдать режим дня. Чем раньше ляжете, тем меньше будете спать и после пробуждения будете бодрыми. Отправляйтесь в постель не позднее 22:00, ведь именно в этот период вырабатывается важный гормон – мелатонин – он защищает человека от стрессов и болезней. Идеальный сон должен длиться 7-9 часов, в зависимости от возраста и особенностей организма человека. Но если самодисциплина не помогает, следует обратиться к врачу, ведь избыточный сон может быть симптомом нарушений в организме.

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