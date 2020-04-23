Цукровий діабет і проблеми серця: експерти попередили про серйозні наслідки надлишку сну

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Слід придивитися до свого режиму більш уважно!

У програмі «Ранок з Україною», яка виходить по буднях о 6:30 на телеканалі «Україна», експерти розповіли, скільки годин потрібно спати, щоб відчувати себе добре, і до яких хвороб може призвести надлишок сну.

Карантин втілив у життя мрію мільйонів українців – виспатися. Проте все частіше люди жаліються на те, що після тривалого сну складніше встати з ліжка, до того ж з’являється хронічне почуття втоми и в’ялість.

«Сам по собі сон – це більш енергоємний процес, ніж неспання», – пояснює лікар-невролог Тетяна Майкова.

Насправді організм людини ніколи не спить, уночі він виробляє гормони, які стимулюють ріст, регенерацію та розмноження клітин – це підтримує імунну систему. Також під час сну мозок синтезує необхідні речовини для денної активності. Людина навіть втрачає вагу поки спить. Тобто довготривалий сон не сприяє відпочинку, а забирає енергію. Через це людина почувається втомленою, а постійні пересипання можуть призвести до серйозніших хвороб.

«Надмірний сон може спровокувати розвиток цукрового діабету, а також кількості розвитку ішемічної хвороби серця», – розповіла сомнолог Софія Устьянцева в ефірі каналу «Україна».

Крім того, збільшується ризик ожиріння і депресивних станів. А ось психологи запевняють, що саме уві сні людина несвідомо втікає від проблем, мовляв – це своєрідний психологічний захист. Надлишковий сон та сонливість протягом дня у науці називають гіперсомнією.

Основні симптоми гіперсомніі:

сон більш 8-9 годин;

важке пробудження;

часті головні болі;

відчуття «туману в голові»;

проблеми з концентрацією.

Лікарі кажуть: найкращий спосіб побороти гіперсомнію – дотримуватися режиму дня. Що раніше ляжете, то менше спатимете і після пробудження будете бадьорими. Вирушайте до ліжка не пізніше 22:00, адже саме в цей період виробляється важливий гормон – мелатонін – він захищає людину від стресів та хвороб. Ідеальний сон має тривати 7-9 годин, залежно від віку та особливостей організму людини. Але якщо самодисципліна не допомагає, слід звернутися до лікаря, адже надлишковий сон може бути симптомом порушень в організмі.

Нагадаємо, раніше експерти розповіли, який продукт є найкращим імуномодулятором.