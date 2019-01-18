Разгрузочные дни: схема питания от экс-"ВИА Гры"

Фото: Татьяна Котова (instagram.com/kottova)

Певица поделилась своими секретами стройности и красоты

Вот и подошли к концу праздники, а значит, пришла пора возвращаться в форму после обильных застолий. Это можно сделать с помощью разгрузочных дней, но учтите, что важно продумать заранее общую схему питания и ее придерживаться. Бывшая участница группы "ВИА Гра" Татьяна Котова, которая может похвастаться роскошной фигурой, поделилась в Instagram своей схемой питания в такие дни.

Чтобы быть стройной и красивой, как артистка, следуйте следующим советам.

Фото: Татьяна Котова (instagram.com/kottova)

На завтрак (примерно в 8-9) мы едим 200 граммов любой каши на воде или обезжиренного творога, или зеленый салат и вареные яйца.

На утренний перекус (примерно в 11:00) можно апельсин, яблоко, (любой другой фрукт) , 7-8 миндальных орехов.

Фото: (pixabay.com)

В обед (в 13:00) лучше всего порция супа на овощном бульоне, или овощной зеленый салат с льняным маслом, порция рыбы, мяса или птицы без посыпок и панировок. Можно съесть даже котлетки, но приготовленные на пару.

Фото: (pixabay.com)

Дневной перекус (16:00-17:00) немного сухофруктов или батончик мюсли или 3 хлебца, или орехи.

Ужин (19:00-20:00) порция рыбы, мяса, птицы, яичных белков, креветок, или немного творога.

И конечно, не забываем про воду и пьем приблизительно 2 литра чистой воды в день, если не имеется отеков и медицинских противопоказаний.

Фото: (pixabay.com)

Поменьше стараемся солить блюда и в день пить не более 1 чашки черного кофе. На вечер вместо чая лучше сделать отвар из шиповника.

Фото: Татьяна Котова (instagram.com/kottova)

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