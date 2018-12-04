Злата Огневич назвала 5 продуктов, которые должны быть в рационе каждой женщины

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Добавьте их в свое ежедневное меню, чтобы всегда оставаться здоровой и красивой

Певица и участница Танцев со звездами Злата Огневич, которая блистала на красной дорожке M1 Music Awards 2018, поделилась секретом своего отличного внешнего вида и стройной фигуры - это правильное питание.

На своей странице в Instagram артистка рассказала о полезных продуктах, которые дарят здоровье и красоту. Злата назвала пятерку важнейших составляющих ежедневного рациона каждой женщины.

Видео: instagram.com/zlata.ognevich

Топ-5 продуктов в женском рационе от Златы Огневич:

Вода

Обращайте внимание не только на то, какую воду вы пьете, но и на то, какой водой вы моете волосы и на какой воде готовите еду.

Авокадо

Сегодня этот природный источник микро- и макроэлементов можно с легкостью найти в любом супермаркете.

Все зеленые овощи

Полезные брокколи, брюссельскую капусту, сельдерей и другие зеленые овощи следует употреблять ежедневно.

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Орехи

Из-за высокой калорийности орехи лучше есть только утром. Они содержат большое количество омега-3 и белка, которые дарят блеск волосам и делают ногти крепкими.

Свекла

Если у вас есть проблемы с пищеварением, запекайте ее на ночь, ешьте — и все будет хорошо!

Напомним, Злата Огневич поразила невероятной растяжкой. Звезда также призналась, что научилась садиться на шпагат уже давно, для этого ей понадобилось чуть меньше года.

Отметим, ранее Злата Огневич рассказала, как расслабляется в свободное время. Певица объяснила, как заряжается позитивной энергией.

Кстати, недавно Злата Огневич удивила фанов неожиданной сменой образа. Некоторые подписчики даже сравнили Огневич с легендарной британской актрисой Одри Хепберн.

Видео: РБК-Украина