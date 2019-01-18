Розвантажувальні дні: схемахарчування від екс-"ВІА Гри"

Фото: Тетяна Котова (instagram.com/kottova)

Співачка поділилася своїми секретами стрункості і краси

Ось і підійшли до кінця свята, а значить, прийшла пора повертатися у форму після рясних застіль. Це можна зробити за допомогою розвантажувальних днів, але врахуйте, що важливо продумати заздалегідь загальну схему харчування і її дотримуватися. Колишня учасниця групи "ВІА Гра" Тетяна Котова, яка може похвалитися розкішною фігурою, поділилася в Instagram своєю схемою харчування в такі дні.

Щоб бути стрункою і красивою, як артистка, дотримуйтесь наступних порад.

Фото: Тетяна Котова (instagram.com/kottova)

На сніданок (приблизно в 8-9) ми їмо 200 грамів будь-якої каші на воді або знежиреного сиру, або зелений салат і варені яйця.

На ранковий перекус (приблизно в 11:00) можна апельсин, яблуко, (будь-який інший фрукт) , 7-8 мигдалевих горіхів.

Фото: (pixabay.com)

В обід (13:00) найкраще порція супу на овочевому бульйоні, або зелений салат овочевий з лляною олією, порція риби, м'яса або птиці без посипок і панировок. Можна з'їсти навіть котлетки, але приготовані на пару.

Фото: (pixabay.com)

Денний перекус (16:00-17:00) трохи сухофруктів або батончик мюслі або 3 хлібці, або горіхи.

Вечеря (19:00-20:00) порція риби, м'яса, птиці, яєчних білків, креветок, або трохи сиру.

І, звичайно, не забуваємо про воду і п'ємо приблизно 2 літра чистої води в день, якщо немає набряків і медичних протипоказань.

Фото: (pixabay.com)

Поменше намагаємося солити страви і в день пити не більше 1 чашки чорної кави. На вечір замість чаю краще зробити відвар з шипшини.

Фото: Тетяна Котова (instagram.com/kottova)

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