ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Погружает в сказку: почему стоит пойти с детьми на представление "Лихтариус. Истории оживают"

Lite » Культура 17.01.2019 - 19:31
Погружает в сказку: почему стоит пойти с детьми на представление "Лихтариус. Истории оживают"
Пресс-служба

Вдохновительницей проекта стала известный хореограф и режиссер Елена Коляденко

Недавно в Украине появилось самобытное музыкальное представление для всей семьи - "Лихтариус. Истории оживают", которое уже несколько месяцев подряд погружает в сказку и дарит настоящее путешествие в измерение музыки, красоты и таланта зрителям самого разного возраста. 

Проект, в котором сочетаются впечатляющие вокальные номера от лучших юных исполнителей нашей страны в сопровождении джазового оркестра и яркие режиссерские решения, напомнил о том, что есть проверенные столетиями истины, которые никогда не потеряют своей актуальности и всегда будут в моде.

Музыкальный спектакль, ставший первой постановкой в Украине, в которой главными героями выступают именно дети (участники различных талант-шоу, которые успели стать настоящими любимцами публики), создала продюсерская и креативная команда концерт-холла Caribbean club во главе с Анастасией Вагановой и Игорем Ильюком.

Погружает в сказку: почему стоит пойти с детьми на представление &quot;Лихтариус. Истории оживают&quot;

И после премьеры в ноябре прошлого года этот авторский эксклюзивный продукт, отвечающий популярному во всем мире формату Family Show, - имеет регулярный прокат на стационарной площадке Caribbean club - то есть, функционирует по лучшиму образцу бродвейской системы.

Отыграные представления регулярно собирали аншлаги и сразу получили широкий резонанс среди зрителей и звездных гостей. Сотни отзывов и слов благодарности от аудитории авторам и участникам шоу заставили организаторов увеличить количество спектаклей в репертуаре заведения и продлить период показов до апреля 2019!

Вместе со своими семьями сказочное путешествие в мир фантазий и детских мечтаний уже осуществили: Анатолий Анатолич, Снежана Егорова, Ольга Шурова, Стася Ровинская, Андрей Джеджула, Кише, Аркадий Райцин, Тимур Мирошниченко, группа Adam, Алексей Гончаренко, Юрий Ткач и другие.

Погружает в сказку: почему стоит пойти с детьми на представление &quot;Лихтариус. Истории оживают&quot;

Важным акцентом в проекте "Лихтариус" является благотворительная помощь (перед каждым шоу все желающие зрители могут оставить в специальных боксах, расположенных у входа, вещи, игрушки, подарки, книги и т.д.), так как организаторы ежемесячно помогают детским домам (в частности Буртовскому детдому "Солнышко" и другим). На выделенные "Лихтариусом" средства детям будут покупать все самое необходимое. Поэтому команда призывает: присоединиться может каждый, ведь делать добрые дела легче и приятнее вместе.

Погружает в сказку: почему стоит пойти с детьми на представление &quot;Лихтариус. Истории оживают&quot;

Напоминаем, что вдохновительницей проекта стала Елена Коляденко, а художественным руководителем и со-организатором шоу - директор известной школы эстрадного мастерства "Talant Production" Ксения Осыка.

Режиссерами-постановщиками выступили солисты "Freedom ballet" Игорь Кулешин и Павел БондаренкоХореография - балет "NC-17" под руководством Екатерины Тришиной и Анны Паламарчук.

Исполнители: Лысенко Лера, Красновецкая Дарина, Дара Село, Хамза Рауль, Черная Дарина, Ачкасов Никита, Алексеенко Татьяна, Костякина Лиза.

Главные герои - Артем Задворный и Никита Карамазин (Киндер) и единственный "взрослый" герой шоу - известный украинский актер, степ-танцор Владимир Шпудейко.

Официальная страница шоу: по ссылке

Билеты по ссылке: по ссылке.

Начало шоу каждое воскресенье - в 12:00.

Для детей до 3-x лет вxод (без предоставления отдельного места) - свободный.

Ранее мы публиковали подборку книг с увлекательным сюжетом для детей и взрослых, которые нельзя оставить без внимания.

KISS, LP и другие: самые ожидаемые музыкальные события 2019 года "Звучит Scorpions": в Львовской области оригинально сообщают о рождении детей
Новости Украины шоудетикуда пойти в Киеве
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь