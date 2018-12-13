Фигура как у звезды: экс-"ВИА Гра" рассказала, какие продукты не ест

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Певица поделилась списоком своей "запрещенки"

Популярная украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос поделилась с поклонниками секретами своей стройной фигуры. На своей странице в Instagram артистка опубликовала новое фото и рассказала, какие продукты исключила из своего рациона.

На снимке Санта запечатлена в спортивных шортиках и коротком топике, демонстрируя упругий пресс.

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Под фото певица назвала список своей "запрещенки".

"Моя запрещенка:

1. Сахар в чистом виде (причем любой)

2. Любые консервы. Пугает любая пища долгого хранения. Ничего полезного там быть не может

3. Копчёности

4. Колбаса, ветчина. Очень редко могу съесть хамон

5. Фаст фуд (McDonald’s, BurgerKing, Сушия, KFC и т.д). Не считаю это едой вообще

6. Маргарин и другие трансжиры (искусственно синтезированные)

7. Майонез, соусы с непонятным составом, взбитые сливки, коровье молоко из магазина

8. Газированные напитки, пакетированные соки, напитки с сахаром (типа морса )

9. Фитнесс батончики, спорт пит

10. Белый хлеб, булки, шлифованный рис. Очень редко могу себе позволить выпечку в проверенных местах:)

А у вас какие запрещенки?" - поделилась артистка.

Скриншот поста (instagram.com/santadimopulos)

Подписчики в комментариях делятся своим опытом здорового питания, а также задают Димопулос разнообразные вопросы по теме. Некоторые отмечают, что едят все и ничего запрещенного у них нет.

"А почему нет спорт питу ? Вы против обычного протеина? очень интересно, расскажите пожалуйста";

"Санта, можно спросить,что Вы тогда вообще едите?!) Ведь из перечисленной Вами запрещенки большинство продуктов которыми питается большая часть человечества?!) Без сарказма!";

"Кофе, шоколад, выпечка, красные фрукты и овощи, полуфабрикаты, магазинная молочка. Без кофе долго привыкала) но результат того стоит!";

"Сама не сторонник этих продуктов, что Вы перечислили, но ведь иногда их так хочется или взять те же консервы, это же быстрый перекус или даже ужин после тяжёлого дня, когда готовить вообще не хочется";

"Крутая фотка. А от поста мне есть захотелось) Столько всего вкусного перечислила";

"Я за здоровое питание... но возникает вопрос.... А что ты ешь вообще???";

"Питаться так девочки очень дорого. И Это первая причина по которой многие не знает про ПП . Вторая, нас никто этому не учил. Нужна привычка и осознание";

"Сахар, молоко, хамон, газ боржоми( к примеру) - не такие уж и вредные. Кубики не испортят, вобще не портит то что в меру и не на ночь";

"Слава Богу, ем все что хочу, всю вашу запрещенку";

"Прочитала Вашу запрещенку, поняла ,что я коза редкая! Так как ем все", - пишут фолловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/santadimopulos)

Напомним, Санта Димопулос призналась, что за ней ухаживает "джентльмен".

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Видео: РБК-Украина