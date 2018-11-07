Психолог рассказала, как запреты родителей вредят самооценке ребенка

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Запреты родителей подавляют взаимодействие ребенка с группой

Психологические запреты – это форма, которая передается на бессознательном уровне от родителя к ребенку. Об этом в эксклюзивном интервью RBC-Lite рассказала известный украинский психолог и психотерапевт Мария Фабричева.

Она сообщила, что еще с детства ребенок учится взаимодействовать с социумом на примере воспитания родителей. Те, качества, что были заложены в детстве, человек несет во взрослую жизнь. Когда родители каждый раз одергивают ребенка, не позволяя ему быть собой, они загоняют его в рамки, которые на бессознательном уровне формируются у него в личности.

Фото: Психотерапевт и консультант-медиатор Мария Фабричева (пресс-служба)

Так, запреты "не принадлежи", "не будь близким" и "не будь ребенком" влияют на сферу отношений.

Люди с запретом "не принадлежи" чувствуют себя отстраненными, им нелегко относить себя к какой-либо группе социума. Им в тягость находиться в коллективе, они предпочитают находиться в стороне, а в отношениях не терпят привязанность.

Люди с запретом "не будь близким" зачастую сомневаются, примут ли их в коллектив и боятся быть отвергнутыми в отношениях. Например, если в отношениях человек чувствует себя полноценно и безопасно, то как только эти отношения переходят на новую ступень (совместная жизнь или свадьба), человек начинает чересчур переживать за отношения, становится ревнивым, начинает задавать кучу вопросов. Внутри него включается маленький ребенок, который напоминает ему, что близким быть небезопасно.

Люди с запретом "не будь ребенком", отрезаны от творчества и спонтанности. Они строгие, расчетливые, продумывают все до мелочей. Люди этой категории исполнительные и не могут расслабиться. Они всегда должны соответствовать определенным шаблонам. Эти люди не могут позволить себе творчество и свободное выражение эмоций.

Также мы рассказывали, что замалчивание проблем в отношениях ведет к разрушению личности.

Добавим, Комаровский рассказал, что главной ошибкой в воспитании ребенка является избыток электронных приборов в окружающей среде младенца.

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