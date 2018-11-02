"Терпение не связано с любовью": психолог назвала важную проблему в отношениях

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Замалчивание проблем ведет к разрушению личности

Известный психолог и гешальт-терапевт Мария Долгих объяснила, что терпение к партнеру в отношениях никак не связано с любовью и заботой о себе. Об этом она написала в своем личном блоге.

Мария Долгих рассказала, что многие пары в отношениях вместо того, чтобы искать компромиссы в сложных вопросах, часто просто долго терпят и такой подход ведет к сильной душевной боли.

"Часто в терапию клиент приходит уже сильно перетерпев. Так, что сначала приходится работать с тем, чтобы помочь ему прийти в себя от болевого шока. Накапливание любого чувства без возможности его выхода превращает это чувство в боль. Даже если вы копите нежность, но не имеете возможности ее выразить, терпите – рано или поздно вам станет больно. Что же говорить о комках болезненных переживаний, которые многие носят в себе с детства", – говорит Мария.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Она объяснила, что постоянное терпение того, что не нравится – это усилие, а иногда даже и насилие над собой. Кроме того, психолог отметила, что такое терпение на износ никак не связано с любовью к партнеру или к самому себе.

"Люди, склонные долго и стойко терпеть – всегда пользуются уважением за силу и отвагу, но обычно у них просто не было выбора. Их заставили стать такими близкие люди и обстоятельства", - отметила психолог.

Она объяснила, что выдерживая много боли во взрослой жизни, люди посылают себе сигнал "ты не заслуживаешь нежности, заботы и любви" и такое послание очень сильно влияет на жизнь человека, постепенно разрушая его изнутри, делая его черствым, нечувствительным и безрадостным.

"Когда есть возможность заметить свою боль, посочувствовать себе, появляется ценность себя и чувствительность к себе. Себя откровенно жалко. Все меньше можется терпеть без важного повода. Все больше понимаешь, что заслуживаешь нежности, заботы и любви", – написала Мария Долгих.

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Видео: РБК-Украина