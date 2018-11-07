"Люди часто разрушают свою жизнь": советы психолога, как бороться с запретами

Фото: Как бороться с запретами (коллаж РБК-Украина)

Многие люди живут по определенному шаблону, сформированному из-за запретов в детстве, и уже во взрослой жизни не могут позволить себе делать многие вещи, говорит психотерапевт

Теория психологических запретов была впервые представлена американскими психотерапевтами Мэри и Робертом Голдингами, которые еще в 60-70х годах 20-го века проводили исследования жизненных сценариев своих клиентов и в результате вывели 12 психологических запретов, с которыми они работали.

Об этом в эксклюзивном интервью для RBC-Lite рассказывает известный украинский психолог, психотерапевт, консультант-медиатор и тренер Мария Фабричева.

Что такое психологические запреты?

Психолог объясняет: это форма, которая передается на бессознательном уровне от родителя к ребенку.

"Передается она не напрямую каким-то действиями или словами, а скорее невербально, эмоционально и определенными зашифрованными посланиями. Например, в той или иной ситуации кто-то из родителей может строго смотреть на ребенка и транслировать ему какой-то меседж, который со временем перерастет в какой-то стойкий шаблон. Кто-то из родителей может как-то резко одергивать ребенка, говорить некорректные, токсичные, обесценивающие слова в его адрес. Тем самым на уровне бессознательного у ребенка формулируется запрет и определенное решение, как он должен себя вести, чтобы порадовать родителя. Уже во взрослой жизни человек живет по определенному устойчивому шаблону и не может позволить себе делать определенные вещи", - поясняет психотерапевт.

Фото: Психотерапевт и консультант-медиатор Мария Фабричева (пресс-служба)

Следуя теории Голдингов, существует 12 сценарных запретов. Каждый из них можно определить по форме, содержанию, и каждый влияет на поведение и на жизнь человека, который носит в себе эти сценарные запреты. Которые, к сожалению, влияют на людей далеко не позитивным образом, говорит Мари Фабричева.

"Запрет, словно горячая картошка, передается в семье из поколения в поколение"

Запреты можно условно разделить на пять блоков. Первый – это запреты выживания. Второй – безопасности, третий – привязанности, четвертый – компетенции и пятый – самоидентичности.

"По моему мнению, самыми токсичными являются запреты первых двух блоков – выживания и безопасности. Например, в блок выживания входят такие запреты как "не живи", "не будь здоровым", "не будь важным". В блок безопасности - "не доверяй", "не чувствуй". В блок компетенции – "не думай", "не достигай успеха". В блок принадлежности – "не принадлежи", "не будь ребенком", "не будь близким", - говорит психолог Мария Фабричева.

"Как вы понимаете по названиям, самые серьезные – это запреты "не будь здоровым" и "не живи", - продолжает она. - Казалось бы, это такие страшные слова, и неужели родители способны их транслировать своим детям? Как им может быть такое выгодно? Понятно, что тут нет прямого злого умысла и, конечно же, родители не хотят наносить вред своему ребенку. Просто сами родители, взрослые люди, всю жизнь являются носителями того или иного запрета, которые глубоко спрятаны в нашей системе воспитания".

По ее словам, люди не осознают этого, ведь запреты впечатаны на уровне бессознательного. Это неосознанный процесс: "так воспитывали меня, так я продолжаю воспитывать своих детей". И этот запрет, словно горячая картошка, передается в семье из поколения в поколение".

Люди часто разрушают свою жизнь, нося в себе шаблон, сформированный много лет назад

"Людей, у которых есть только один запрет, мало. В основном картина представляет собой хитроумную паутину, где один запрет сплетается с другим или является способом подтверждения другого", - подчеркивает психолог.

Фото: "Сами родители, взрослые люди, всю жизнь являются носителями того или иного запрета, которые глубоко спрятаны в нашей системе воспитания" – Мария Фабричева (pixabay.com)

Так, носители запрета "не живи" часто разрушают свою жизнь, нося в себе детское решение, которое говорит: "чтобы порадовать родителя, я должен исчезнуть". Они делают это различными способами. Это алкоголизм, наркомания, поведение, когда человек нарывается на то, чтобы его избили, или попадает в другие опасные ситуации, ведет нездоровый образ жизни или увлекается азартными играми.

"Запрет "не будь здоровым" заключается в том, что человек не видит другого способа привлечения внимания, кроме как заболеть. Такие люди не видят другого способа отдохнуть, кроме как заболеть. Они получают свою значимость путем того или иного заболевания. Или же, наоборот, избегают контактов с врачами, перестают ухаживать за собой, не проходят диагностику. Они могут чем-то болеть, но не идти к врачу, запуская тем самым механизм болезни до такого состояния, когда помочь уже крайне сложно", - объясняет Мария Фабричева.

Носители запрета "не будь важным" часто считают, что их никто не видит, их заслуги не ценятся. Они делают тысячу дел и внутренне разрываются на мелкие кусочки.

"Им кажется: что бы они не делали, это никому не нужно и не интересно. Таким образом, они снова и снова крутятся, как белки в колесе, очень часто берут на себя больше задач, чем могут выполнить. Кроме того, этот запрет может в жизни проявляться такой токсичной завистью к другим, когда кажется, что "окружающим все легко дается, а мне – нет", - подчеркивает специалист.

"Человек может часами работать и "забывать" перекусить"

Запрет "не доверяй" проявляется в тревожности и недоверии к окружающим. Например, в недоверии к определенным группам: "не доверяй евреям", "не доверяй богатым людям", приводит пример Мария Фабричева. Как результат, люди не доверяют самому себе. Это постоянно сомневающиеся люди, которым все время тяжело принимать решения. Они с опаской смотрят на жизнь, на мир, на окружающих, все постоянно перепроверяют, чувствуют себя небезопасно и неопределенно.

"Следующий запрет - "не чувствуй".

"Это достаточно крепкие и мощные на социальном уровне люди. Когда смотришь на них, то кажется, что у них ничего внутри не болит и они не знают ни голода, ни страха, ни усталости. Но часто у них наблюдается очень низкий контакт с собственным телом, они часто игнорируют свои потребности. Например, человек может часами работать и "забывать" перекусить или даже сходить в туалет. Также люди, имеющие такой запрет, могут отстраненно относиться к какой-то эмоции, к какому-то чувству. Например, "сильные люди не плачут", и "нечего показывать свои слезы", "нечего давать слабину: надо быть сильным и мужественным", - говорит психолог.

Фото: "Кто-то из родителей может резко одергивать ребенка, говорить некорректные слова в его адрес. У ребенка формулируется запрет и определенное решение, как он должен себя вести, чтобы порадовать родителя" – психолог (pixabay.com)

Девочек часто воспитывают, говоря: "Хорошие девочки не кричат", "Не проявляй свой гнев", "Хорошие девочки не жалуются, не выражают негативных эмоций", "Они всегда улыбаются, у них всегда все хорошо".

Мальчиков часто воспитывают по принципу "Не чувствуй страха". Не смотря на то, что страх – наш маркер безопасности, без него сложно определять, где безопасно, а где нет, если тебе запрещено бояться. Такие люди часто идут напролом, потому что им кажется, что ничего не страшно. Таким же способом может быть подавлена и радость. "Нечего тут смеяться", "Люди должны быть сдержанными в проявлении своих чувств" и так далее. Таким людям сложно чувствовать себя в безопасности и сложно выстраивать отношения с другими, сложно проявлять свои чувства и эмоции, которые у них есть на самом деле.

"Ревнует, ведь внутри него маленький ребенок беспокоится, что эта хорошая романтичная история очень быстро закончится"

Запреты "не принадлежи", "не будь близким" и "не будь ребенком" влияют, конечно же, на сферу отношений, напоминает психотерапевт. Так, люди с запретом "не принадлежи" чувствуют себя отстраненными, им сложно принадлежать к той или иной группе людей. Им тяжело находиться в коллективе, они часто держатся обособленно. У них часто очень стойкие границы, а в отношениях они не любят привязываться. Они часто убегают от отношений, отталкивая партнера.

Люди с запретом "не будь близким" все время сомневаются, примут ли их и волнуются, не будут ли они отвергнуты в отношениях.

"В отношениях человек чувствует себя комфортно и безопасно. Но как только дело близится к свадьбе, как только люди съезжаются, начинают вместе жить, бывает, что вдруг тут партнера словно подменили. Он вдруг становится ревнивым, начинает переживать, задавать кучу вопросов. Потому что внутри него маленький ребенок беспокоится о том, что эта хорошая романтичная история очень быстро закончится, потому что "близким быть нельзя и небезопасно", – обращает внимание Мария Фабричева.

Фото: "Людям с запретом "не принадлежи" тяжело находиться в коллективе, они часто держатся обособленно и сложно формируют личные отношения" – психотерапевт (pixabay.com)

У людей с запретом "не будь ребенком" словно отрезано творчество, спонтанность. Они строгие, структурные, четкие.

"Это хорошие исполнители, но при этом они не могут расслабиться. Они все время должны "соответствовать", вести себя подобающим образом, ни в коем случае громко не смеяться. Это люди, которые живут по строгим родительским правилам и не могут позволить себе творчество, спонтанность и проявление тех или иных эмоций", - поясняет она.

"Человек ищет того, кто будет принимать решение за него"

Разберем теперь запреты блока компетенции.

"Тут все тоже связано с вопросом деятельности, достижением успеха. Людям, которые носят в себе запрет "не думай", сложно анализировать, сложно воспитывать в себе критическое мышление. Им всегда нужна опорная фигура, которая может принять решение за них, на кого они могут опереться. Они ищут, кто бы принял решение за них, ведь в детстве чаще всего принимали решения за них или же игнорировали их мысли и способность думать самостоятельно", - поясняет психотерапевт.

Людям с запретом "не делай" сложно все доводить до конца, сложно вести деятельность, проявлять заинтересованность в действии. Они достаточно проворно могут делегировать обязанности и ищут опорную фигуру, которая сделает что-то за них. Они сомневаются в своих способностях делать что-то руками, достигать чего-то и работать на результат, потому что в детстве их или обесценивали за деятельность, или высмеивали, или все время говорили: "не делай, мама или папа сделают это вместо тебя", "из какого места у тебя руки растут"?

"В этом блоке также есть запрет "не расти". Он проявляется через инфантилизм, через желание найти себе "маму" или "папу", которые будут принимать решение и это даст возможность оставаться вечным ребенком. Ведь тому, как быть взрослым, как нести ответственность за свою жизнь, таких людей не учат. Наоборот – их словно приглашают остаться в детстве, и у них формируется решение, что "когда я вырасту и буду большим, меня никто не будет любить", - говорит психолог.

Фото: Люди сомневаются в своих способностях, потому что их ранее могли обесценивать или высмеивать (pixabay.com)

Запрет "не достигай успеха" может проявляться в том, что человек обесценивает свои достижения, не видит их или очень критикует свои достижения, больше акцентируясь на своих ошибках. Либо не начинает деятельность, потому что "какой смысл начинать, если я успеха все равно не достигну никогда".

Человек, имея запреты, не может создать семью или понять, чего хочет сам

Есть также запрет блока самоидентичности. Это запрет "не будь самим собой". Таким людям сложно понимать, что они любят, что они хотят, что им подходит, а что нет, как им одеваться, как выглядеть и как себя подавать. Они сомневаются в своей компетентности, в своем выборе.

"Очень часто такие люди подражают другим, меняют маски, как хамелеоны и не знают, кто они на самом деле, - комментирует Мария Фабричева. - Это тоже достаточно сложный запрет. Казалось бы, вроде человек живет и что-то делает, но к чему стремится – ему самому на самом деле непонятно. Таких людей в детстве очень часто одергивают, с кем-то сравнивают. При этом не видят их индивидуальности, а способности игнорируются. Им, наоборот, навязывается то, что, по мнению родителей, должно быть правильным", - говорит психолог.

Тот или иной запрет может распространяться и проявляться в различных сферах. В отношениях, например, может проявляться в том, что человек не может создать свою семью или отношения всегда заканчиваются крахом. Запреты могут проявляться в сфере работы, бизнеса, коммуникаций с людьми, с друзьями и в личных отношениях, говорит психолог.

Борьба с запретами: советы психолога

Работа над тем или иным запретом требует диагностики, внимания к себе, анализа и желания в первую очередь знать больше, искать информацию об этой проблеме.

"Ведь каждый человек лучше всего знает свою жизнь и может проанализировать, как он достигает успеха, что ему в этом мешает, как ведутся дела, способен ли он принимать свои решения, как себя чувствует", - уверена Мария Фабричева.

"На вопрос "что делать?" быстро не ответишь. Но с чего начать? Первым делом можно выдохнуть и услышать, что выход есть. Потому что альтернатива запретам – это разрешение. И в любом случае можно выйти из негативного сценария и изменить свою жизнь. Достаточно часто для этого нужна работа с психотерапевтом, чтобы проанализировать свою жизнь, увидеть плюсы и минусы своих решений, чтобы понять, как тот или иной запрет может в вашей жизни проявляться. Если же человек не готов идти к психотерапевту, а такое тоже бывает, можно сделать ряд упражнений и провести работу над собой", - говорит она.

Можно понаблюдать за своими эмоциями, посмотреть, как вы их проявляете, где они проявляются. Можно ли вам грустить, когда вам грустно и смеяться, когда вам весело? Как вы выражаете свой гнев и отстаиваете свои границы и можно ли вам это делать? Ощущаете ли вы страх, когда что-то небезопасно и как вы об этом заявляете?

Фото: Есть несколько способов, как можно разобраться в своих запретах и оказать себе помощь, уверена психолог Мария Фабричева (pixabay.com)

Обратите внимание на образ жизни, который вы ведете. Есть ли у вас возможность что-то подкорректировать, если вы, например, злоупотребляете алкоголем или каким-то азартным адреналиновым времяпрепровождением? Есть ли возможность более бережно относиться к своей жизни и что вы можете сделать для себя?

Проследите, как вы заботитесь о своем здоровье, комфортно ли вам обращаться за консультациями к врачам. Как вы ведете себя, когда вы простужены, что это вам дает?

Присмотритесь, насколько легко вы уходите в отпуск. Не случается ли у вас заболеваний, если вы слишком много работаете, когда потом только один выход – уложить себя в постель? Если отпуск дается сложно, надо пересмотреть свой график работы, понемногу учиться находить время для отдыха и для себя.

Обращайте внимание на то, как часто вы себя балуете, как часто исполняете свои давние детские желания. Можно вспомнить, чего вы хотели в детстве, получили ли вы желаемое. Если не получили, придумайте, как вы можете воплотить это желание и позволить для своего внутреннего ребенка такой маленький подарок. Например, поездку куда-то. Может какой-то велосипед. Нам порой кажется, что это какие-то маленькие мелочи и глупости, удивляемся, для чего это нужно, ведь есть очень много других дел. Но иногда за таким вниманием к самому себе стоит ключик к изменениям в лучшую сторону и к улучшению качества своей жизни.

Наблюдайте за собой, когда вы идете в кафе, как вы принимаете пищу, чувствуете ли вы ее вкус, ощущаете ли вы при этом удовольствие. Проанализируйте, как вы делаете заказ – принимаете ли вы решение сами или смотрите на других и ждете, когда закажут они. Если вам нужна опорная фигура, попробуйте сделать маленькие шаги и принимать сначала маленькие решения. Начните с какой-то мелочи.

Попробуйте вставать каждое утро, смотреть на себя в зеркало и говорить себе: "Доброе утро и как хорошо, что ты есть!". Попробуйте пересмотреть свой график и находить время не только для работы и времяпрепровождения с друзьями, а и для самого себя. Очень часто у нас эта сфера выпадает.

Попробуйте устроить для себя какую-то интересную прогулку для себя. Может, посетить музей. Сами, без компаньона. Разрешайте себе читать, быть любознательным, находить литературу о жизненном сценарии, о психологических запретах и, самое главное, о вариантах выхода из них. Если вы почувствуете сложности в решении жизненного сценария, вы можете обратиться к психотерапевту, получить качественную консультацию и улучшить качество свое жизни.

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