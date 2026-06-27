У Києві з липня зміняться правила оплати проїзду для школярів: нові умови
06:00 27.06.2026 Сб
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Скільки доведеться платити школярам за проїзд?
Фото: проїзд у Києві для школярів влітку платний (Віталій Носач, РБК-Україна)
З 1 липня до 31 серпня 2026 року в столичному громадському транспорті діятимуть нові правила оплати проїзду для школярів та курсантів вищих військових навчальних закладів міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Правила для школярів
Як зазначається, на період літніх канікул проїзд для школярів стає платним. При цьому для власників учнівських квитків діє знижка у розмірі 75% на придбання проїзних.
Де придбати пільговий проїзний:
- у застосунку "Київ Цифровий";
- у терміналах самообслуговування;
- на сайті КП "ГІОЦ";
- у застосунку EasyPay.
Вартість проїзних на місяць:
- 325 грн - безлімітний;
- 162,50 грн - безлімітний на другу половину місяця;
- 72,50 грн - 46 поїздок;
- 97,50 грн - 62 поїздки;
- 143,75 грн - 92 поїздки;
- 192,50 грн - 124 поїздки.
У КМДА додали, що разові поїздки також доступні для оплати учнівським квитком, проте знижка 75% на них не розповсюджується.
Правила для курсантів
З 1 липня до 31 серпня курсанти вищих військових навчальних закладів міста мають сплачувати за проїзд у міському громадському транспорті на загальних підставах.