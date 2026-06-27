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У Києві з липня зміняться правила оплати проїзду для школярів: нові умови

06:00 27.06.2026 Сб
1 хв
Скільки доведеться платити школярам за проїзд?
aimg Ірина Гамерська
У Києві з липня зміняться правила оплати проїзду для школярів: нові умови Фото: проїзд у Києві для школярів влітку платний (Віталій Носач, РБК-Україна)
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З 1 липня до 31 серпня 2026 року в столичному громадському транспорті діятимуть нові правила оплати проїзду для школярів та курсантів вищих військових навчальних закладів міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Правила для школярів

Як зазначається, на період літніх канікул проїзд для школярів стає платним. При цьому для власників учнівських квитків діє знижка у розмірі 75% на придбання проїзних.

Де придбати пільговий проїзний:

  • у застосунку "Київ Цифровий";
  • у терміналах самообслуговування;
  • на сайті КП "ГІОЦ";
  • у застосунку EasyPay.

Вартість проїзних на місяць:

  • 325 грн - безлімітний;
  • 162,50 грн - безлімітний на другу половину місяця;
  • 72,50 грн - 46 поїздок;
  • 97,50 грн - 62 поїздки;
  • 143,75 грн - 92 поїздки;
  • 192,50 грн - 124 поїздки.

У КМДА додали, що разові поїздки також доступні для оплати учнівським квитком, проте знижка 75% на них не розповсюджується.

Правила для курсантів

З 1 липня до 31 серпня курсанти вищих військових навчальних закладів міста мають сплачувати за проїзд у міському громадському транспорті на загальних підставах.

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