Психолог розповіла, як заборони батьків шкодять самооцінці дитини

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Заборони батьків пригнічують взаємодія дитини з групою

Психологічні заборони – це форма, яка передається на несвідомому рівні від батьків до дитини. Про це в ексклюзивному інтерв'ю RBC-Lite розповіла відомий український психолог і психотерапевт Марія Фабричева.

Вона повідомила, що ще з дитинства малеча вчиться взаємодіяти з соціумом на прикладі виховання батьків. Ті, якості, що були закладені у дитинстві, людина несе в доросле життя. Коли батьки щоразу одергивают дитину, не дозволяючи їй бути собою, вони заганяють її в рамки, які на несвідомому рівні формуються у нього в особистості.

Фото: Психотерапевт і консультант-медіатор Марія Фабрічева (прес-служба)

Так, заборони "не належ", "не будь близьким" і "не будь дитиною" впливають на сферу відносин.

Люди з забороною "не належ" почувають себе відстороненими, їм нелегко відносити себе до якої-небудь групи соціуму. Їм важко знаходитися в колективі, вони вважають за краще знаходитися осторонь, а у відносинах не терплять прихильність.

Люди з забороною "не будь близьким" часто сумніваються, чи візьмуть їх у колектив і бояться бути відкинутими у відносинах. Наприклад, якщо у стосунках людина відчуває себе повноцінно і безпечно, то як тільки ці відносини переходять на новий щабель (спільне життя або весілля), людина починає надто переживати за відносини, стає ревнивою, починає задавати купу питань. Всередині неї включається маленька дитина, яка нагадує, що близьким бути небезпечно.

Люди з забороною "не будь дитиною", відрізані від творчості та спонтанності. Вони суворі, розважливі, продумують все до дрібниць. Люди цієї категорії виконавчі і не можуть розслабитися. Вони завжди повинні відповідати певним шаблонам. Ці люди не можуть дозволити собі творчість і вільне вираження емоцій.

Також ми розповідали, що замовчування проблем у відносинах веде до руйнування особистості.

Додамо, Комаровський розповів, що головною помилкою у вихованні дитини є надлишок електронних приладів в навколишньому середовищі немовляти.

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