Прическа на Новый год: Анна Седокова рассказала, как сделать голливудские локоны

Новогодние праздники на носу и многие девушки активно решают, что же надеть и какую прическу сделать для вечеринки. Известная певица Анна Седокова призналась, что многие спрашивали ее в комментариях, как же создать вариант ее любимой прически - "голливудские локоны".

"Это моя любимая прическа, которая уместна везде, а ты с ней сразу выглядишь на миллион. Но чтобы это был миллион долларов, а не бумажек из банка приколов, надо все делать правильно. Учимся у лучших. Я уже несколько лет доверяю волосы Лене - стилисту с 15-летним стажем, которая работает с представителями шоу-бизнеса. А специально для моего блога она раскрыла секрет шикарных локонов, то что нужно к новогодним праздникам", - поделилась артистка в Instagram.

Как сделать голливудские локоны:



Шаг первый.

Делаем боковой пробор, основной принцип правильной укладки шикарных локонов.

Шаг второй. Накрутка:

накручиваем прядь лентой на плойку ОТ корней к концам, а не наоборот. Сейчас очень модно не прокручивать кончик волос, оставляя прямым. Просто придерживай его пальцами.

прокручиваем волосы снизу-вверх: от затылка до макушки. В последнюю очередь крутим челку ОТ лица.

если волосы тяжелые - сразу зафиксируйте каждый накрученный локон шпилькой или зажимом, и занимайтесь пару минут своими делами, пока волосы не остынут и не примут форму.

Иллюстративное фото: (pexels.com)⠀⠀

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Шаг третий. Завершение укладки.

Поочерёдно снимите зажимы и счешите каждый локон не расчёской, а крупным ГРЕБНЕМ, так же начиная снизу вверх: от затылка до макушки. Полученную ровную идеальную волну зафиксируйте лаком для волос.



Если ваши волосы короткие или средней длины - выбирайте тонкую плойку, диаметром 19, 25мм, длинные - 25, 28, 32мм, чем длиннее волосы, тем толще диаметр плойки.

Результат должен выглядеть примерно так:

Фото: Анна Седокова (instagram.com/aprolubov)

Напомним, что Анна Седокова рассказала, как развить женственность и уверенность в себе.