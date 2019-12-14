Зачіска на Новий рік: Анна Сєдокова розповіла, як зробити голлівудські локони

Новорічні свята на носі і багато дівчат активно вирішують, що ж одягти та яку зачіску зробити для вечірки. Відома співачка Анна Сєдокова зізналася, що багато запитували її в коментарях, як же створити варіант її улюбленої зачіски - "голлівудські локони".

"Це моя улюблена зачіска, яка доречна скрізь, а ти з нею відразу виглядаєш на мільйон. Але щоб це був мільйон доларів, а не папірців з банку приколів, треба все робити правильно. Вчимося у кращих. Я вже кілька років довіряю волосся Оленці - стилісту з 15-річним стажем, яка працює з представниками шоу-бізнесу. А спеціально для мого блогу вона розкрила секрет шикарних локонів, те, що потрібно до новорічних свят", - поділилася артистка в Instagram.

Як зробити голлівудські локони:



Крок перший.

Робимо бічний проділ, основний принцип правильної укладки шикарних локонів.

Крок другий. Накрутка:

накручуємо пасмо стрічкою на плойку ВІД коренів до кінців, а не навпаки. Зараз дуже модно не прокручувати кінчик волосся, залишаючи прямим. Просто притримуй його пальцями.

прокручуємо волосся знизу-вгору: від потилиці до маківки. В останню чергу крутимо чубок ВІД обличчя.

якщо волосся важке - відразу зафіксуйте кожен накручений локон шпилькою або затиском, і займайтеся пару хвилин своїми справами, поки волосся не охолоне і не прийме форму.

Ілюстративне фото: (pexels.com)⠀⠀

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Крок третій. Завершення укладання.

По черзі зніміть затискачі і розчешіть кожен локон не гребінцем, а великим ГРЕБЕНЕМ, так само починаючи знизу вгору: від потилиці до маківки. Отриману рівну ідеальну хвилю зафіксуйте лаком для волосся.



Якщо ваше волосся коротке або середньої довжини - вибирайте тонку плойку, діаметром 19, 25мм, довге - 25, 28, 32мм, чим довше волосся, тим товщий діаметр плойки.

Результат повинен виглядати приблизно так:

Фото: Анна Седокова (instagram.com/aprolubov)

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