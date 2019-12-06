Всем сиять! 3 варианта новогоднего макияжа в стиле сестер Кардашьян-Дженнер

Ким Кардашьян и Марио Дедиванович (фото: instagram.com/kimkardashian)

Три беспроигрышных варианта на любой вкус

Ким Кардашьян, а также ее младшие сестры – Кайли и Кендалл Дженнер – настоящие трендсеттеры. В том числе и в макияже. Ким и Кайли успешно занимаются разработкой своих косметических линий, а Кендалл вскоре планирует присоединиться к ним – девушка уже зарегистрировала свою торговую марку. К сотрудничеству они приглашают только лучших мастеров индустрии. А потому точно знают, какие оттенки, фактуры и типы мейк-апов сейчас наиболее актуальны. Взяв за основу образы сестер из последних съемок, можно легко создать безупречный новогодний макияж. Вдохновляемся!

Ким Кардашьян для рекламной кампании новой коллекции (фото: instagram.com/kkwbeauty)

Гламурная дива

Фирменный макияж Ким Кардашьян – это безупречный тон, четко очерченные с помощью корректоров и высветленные хайлайтером скулы, прорисованные до висков брови, накладные ресницы и пухлые губы нейтральных тонов. Но в промо новой коллекции Glitz & Glam звезда решилась на эксперимент. Ее любимый визажист Марио Дедиванович сделал упор на яркие оттенки, металлический блеск и соблазнительный блеск глянцевых губ в духе 90-х. А фишка в том, чтобы выделять и глаза, и губы.

В новом промо Ким сделала необычный для себя мейк-ап (фото/видео: instagram.com/kkwbeauty)

Тени Ким нанесли как по всему верхнему веку, в растушевкой до бровей у внутренних уголков глаз, так и по нижнему. В уголки и под брови добавили серебристого сияния. А поверх – тени с блестками. Губы нужно сначала прорисовать карандашом, а после толстым слоем нанести блеск. Для бровей визажист Ким использовал карандаш, с помощью которого сделал их еще более четкими, а после зафиксировал гелем. Последний штрих – золотистый хайлайтер на скулы, нос, подбородок, "ямочку" верхней губы и лоб. Также можно простись кисточкой по плечам и ключицам.

Розовая мечта

Самая молодая представительница знаменитой династии – 22-летняя Кайли – любит выделяться. А потому свою рождественскую коллекцию она сделала яркой и страстной. В нее вошли тени кричащих оттенков, матовые насыщенные помады, переливающиеся хайлайтеры и масса других продуктов, которые помогут сделать образ максимально сияющим. Если вы хотите запомниться, смело берите на вооружение макияж Кайли из рекламы этой коллекции.

Для тех, кто хочет чего-то яркого, подойдет макияж Кайли (фото: instagram.com/kyliejenner)

Ярко-розовые тени нанесите на верхнее веко, растушевав их по краю с помощью бледно-розовых теней. Нижнее веко оформляется с помощью коричневых или нежно-розовых оттенков. Во внутренний уголок глаза ставим сияющий блик. Губы густо прокрашиваем помадой оттенка фуксия или насыщенным винным. Если вы хотите лайт-вариант, выбирайте более приглушенные оттенки, как на втором варианте. Главный секрет – весь мейк-ап создаем в одной цветовой гамме.

Новогодние фантазии

Кендалл – поклонница nude со здоровым сиянием кожи. А потому на ней редко увидишь яркие оттенки и четкий контуринг, разве что в рекламных кампаниях. Но даже макияж в естественных тонах можно сделать праздничным и необычным. К примеру, добавив в него камни, как сделала звездная визажистка Мэри Филипс.

Изюминка мейк-апа – золотистые камни (видео/фото: instagram.com/kendalljenner)

Она взяла за основу легкий макияж с бледно-коричневыми тенями и изысканными стрелками, кремово-розовыми губами и пушистыми бровями. Добавляем хайлайтер на скулы, лоб и спинку носа, и изюминку – клеим мелкие камешки у переносицы. К слову, такой прием поможет не только добавить образу игривости и сказочности, но и визуально делает нос уже.