Сколько раз в день есть худеющим: диетолог дала исчерпывающий ответ

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт пояснила, каких правил в питании стоит придерживаться тем, кто хочет похудеть

Профессиональный диетолог Альбина Комиссарова решила внести ясность в актуальный вопрос для всех худющих и рассказать, сколько приемов пищи в день считает оптимальным для эффективной борьбы с лишним весом. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Для примера эксперт привела результаты исследований, которые доказали, что колличество приемов пищи не влияет на результаты похудения.

"Скажу сразу, что проводились исследования, где сравнивались группы, которые ели одинаковое количество калорий, вот только одна группа ела 3 раза в день, другая 5. Никаких значимых различий в результатах не выявлено. А это значит, что не так важно сколько раз вы едите, важно, сколько вы едите в течение дня и ЧТО вы едите", - пояснила диетолог.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Специалист поделилась важными рекомендации по организации питания для худеющих:

Если вы решили снижать вес, ешьте столько же раз, сколько вы ели до этого. Не надо придумывать себе дополнительных приемов пищи, чтобы "разогнать обмен веществ", это так не работает.

Если вдруг вы решили сделать питание дробным, то станете есть маленькими порциями, получая мало калорий. В результате - постоянный голод.

Если вы никогда не завтракали и вам не комфортно это, то и не надо себя заставлять, ограничьтесь стаканом воды.

Выбирайте вариант, который подходит вам, который вписывается в ваш график и образ жизни.

Главное - здоровое питание и физическая активность, а не количество приёмов пищи!

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

"Что касается инсулинорезистентности, я понятия не имею откуда берутся рекомендации 3 раза в день, все авторитетные научные сообщества регламентируют то, что человек может есть столько раз, сколько ему нужно, единственное, что лучше делать приёмы пищи в одно и то же время, так как у таких людей нарушена 1 фаза секреции инсулина", - сделала эксперт важную ремарку.

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