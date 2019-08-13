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Як правильно поєднувати їжу і тренування: дієтолог дала відповідь

Lite » Краса 13.08.2019 - 14:41
Як правильно поєднувати їжу і тренування: дієтолог дала відповідь
Ілюстративне фото (pexels.com)

Все залежить від вашого індивідуального режиму

Професійний дієтолог Світлана Фус вирішила прояснити одне з популярних питань, які виникають у бажаючих схуднути - як же правильно поєднувати тренування і здорове харчування, щоб не нашкодити фігурі. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

За словами експерта, тут все залежить особисто від вашого режиму тренувань - під нього й треба підлаштовувати харчування.

"На різних джерелах зараз багато суперечливої інформації про те, як поєднувати харчування і тренування. На одних написано, що не можна їсти раніше, ніж через годину після тренування, на інших - обов'язково потрібно щось з'їсти... Одні кажуть, що треба їсти перед тренуванням, а інші - категорично ні.
Так як же все таки поєднувати харчування з тренуваннями? Насправді, займаючись регулярно спортом, значення має тільки ваш індивідуальний режим", - зазначила Фус.

Вона також навела приклади, як і коли потрібно робити прийом їжі в залежності від часу тренування:

Якщо вам комфортно тренуватися вранці, після підйому, ви можете поснідати після тренування.

Як правильно поєднувати їжу і тренування: дієтолог дала відповідь

Ілюстративне фото (pexels.com)

Якщо ваше тренування вдень, за кілька годин до нього потрібно обов'язково повноцінно поїсти, щоб забезпечити організм енергією. В іншому випадку ви будете відчувати млявість і втому.

Як правильно поєднувати їжу і тренування: дієтолог дала відповідь

Ілюстративне фото (pexels.com)

Якщо тренування ввечері, за 1-1,5 години до неї повинна бути вечеря. А після нічого або легка вечеря. Залежить від того, за скільки годин до сну у вас тренування.

"Головне - не вживати більше енергії, ніж витрачаєте", - підсумувала дієтолог.

Як правильно поєднувати їжу і тренування: дієтолог дала відповідь

Ілюстративне фото (pexels.com)

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