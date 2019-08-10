Диетолог раскрыла два важных секрета в достижении идеального пресса

Иллюстративное фото: (pexels.com)

Плоский живот – актуальная тема, которая волнует и девушек, и мужчин

Кто-то любит мягкие формы, кто-то гонится за "кубиками" и "полосочками", в любом случае важно одно - красиво, когда живот подтянутый, а не свисает поверх джинс.

По мнению диетолога Лоры Филипповой, качая пресс, мы укрепляем мышцы живота, делаем их сильнее. Это базовое и необходимое упражнение, но это не сделает ваш живот плоским. Потому она рекомендует два важных аспекта, придерживаясь которых можно значительно продвинуться в достижении идеального живота.



Фото: (pexels.com)

1. Эффективное упражнение для подтяжки внутренней стенки живота - вакуум или удияна.

Делается на полном выдохе и задержке дыхания. Важно соблюдать простые правила – делать вакуум утром натощак и каждый день (5-7 раз). Противопоказаниями могут стать менструация и заболевания брюшной полости. Первый визуальный результат не заставит себя ждать и уже через месяц регулярных упражнений живот станет намного привлекательнее.

Фото: (pexels.com)



2. Еще для плоского живота крайне важно питание - избыток простых несвязанных углеводов, сладких напитков и т.п. очень быстренько там "поселяется" в виде лишнего жира. Да, неправильное питание в первую очередь сказывается на животе, поэтому по возможности в период формирования пресса следует исключить вредные продукты из рациона.

Напомним, что ранее Лора Филиппова раскрыла секреты белка молодости — коллагена.

Также диетолог Альбина Комиссарова пояснила, сколько приемов в пищи в день нужно для того, чтобы сохранить стройность.

Кстати, диетолог Елена Кален рассказала, как избежать переедания.