Как правильно "разгружаться" после новогоднего застолья: советы диетолога

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Иногда достаточно просто вернуться к здоровому режиму питания

После новогодних застолий сложно сдержать угрызения совести. Наверняка многие обещали себе не переедать и не сильно увлекаться алкоголем, однако "что-то пошло не так". После особенно бурных новогодних праздников некоторые задумываются, а не устроить ли себе разгрузочные дни. Нужно ли это делать и как правильно подойти к такому вопросу, рассказала на своей instagram-страничке диетолог Альбина Комиссарова, которая до этого объяснила, почему не надо фанатично считать калории.

Эксперт объяснила, что же такое разгрузочный день, о котором слышали все, а суть его понимают немногие.

"Разгрузочный день — режим питания, который подразумевает ограничение по калорийности и/или по питательным веществам, определенным продуктам", — пишет Комиссарова.

По словам диетолога, после встречи нового года разгрузочные дни НЕ нужны!

Во-первых, разгрузочные дни изначально подразумевают под собой лечебные цели (к примеру, при отравлении).

"На сегодняшний день допустимо использовать разгрузочные дни в ситуациях, когда "вес встал", — объясняет диетолог.

Еще одна причина, почему вам не нужно "разгружаться" после новогодних праздников — чтобы не допустить резкий перепад в потреблении калорий.

"Перепад с 5000 калорий на 900 будет слишком резкий! И ваш организм переключиться в режим запасания… Нет никакой запретной еды, после которой нужен "детокс", — пишет Комиссарова.

Прежде чем устраивать себе посленовогодний детокс, лучше проконсультируйтесь с диетологом (фото: unsplash/rawpixel)

Так что же делать после новогодних перееданий?

"Лучшее, что можно сделать — вернуться к прежнему здоровому, полноценному питанию. Если все равно хочется сделать разгруз, сделайте себе вегетарианский день на неделе. Это поможет чувствовать себя "легче" психологически", — советует диетолог.

Также Комиссарова подчеркивает, что людям, у которых есть заболевания в стадии обострения, детям, под контролем врача в период беременности и кормления, при анемии, недостатке массы тела делать разгрузочные дни нельзя

Напомним, ранее Альбина Комиссарова подробно рассказывала, так ли "ужасен" майонез, как это принято считать.

Также после праздников воспользуйтесь советами фитнес-тренера Юлии Богдан, которая показала, как сбросить "наеденное" в новогоднюю ночь.

Разминка от фитнес-тренеров Аниты Луценко и Юлии Богдан (видео: РБК-Украина)