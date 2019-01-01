Так ли "ужасен" майонез, как это принято считать? Ответ диетолога — да и нет

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Диетолог успокаивает: от ложки салата с майонезом в Новогоднюю ночь ничего не случится

Когда мы говорим о диетах, похудении и поддержании себя в отличной физической форме, уж точно речи не идет о включении в свой рацион майонеза. Этот популярный во всем мире соус на основе яичного желтка и растительного масла мгновенно попадает под запрет.

Но действительно ли так "ужасен" майонез? И откуда вокруг этого соуса появилось столько страхов и предубеждений? На эти вопросы ответила популярный диетолог Альбина Комиссарова, которая ранее рассказала, почему не надо считать калории.

Да, Комиссарова не скрывает: майонез — это действительно калорийный продукт.

"В среднем 680 ккал на 100 грамм продукта", — пишет на своей instagram-страничке диетолог.

Однако при этом эксперт приводит более "шокирующие" примеры. Как выяснилось, всеми любимое "диетическое" оливковое масло еще более калорийное: "В оливковом масле 884 ккал, а в сливочном — 717 ккал. Но вы видели человека, который боится оливкового масла?!"

Также интересно, что майонез по своему составу даже сложно назвать "вредным", ведь делается он из растительного масла (а это ненасыщенные жиры). Кроме того, количество трансжиров в нем также минимально.

Тогда почему майонез одним из первых уходит из рациона, если вы серьезно взялись за свое здоровье?

"Много соли, а это отнюдь неполезно, много калорий… А вот состав — ничего страшного и опасного нет", — коротко объясняет Альбина Комиссарова.

Во всем нужно знать меру (фото: pixabay/engin_akyurt)

Также диетолог ответила, можно ли рассчитывать на "надежность" майонеза постного или категории "лайт".

"Почему нет? Главное — читайте состав, чтобы не было никаких стабилизаторов и лишних добавок. И помните, что вкус у такого майонеза может страдать", — советует Комиссарова.

И все же каждый день употреблять майонез не стоит, так как в нем много соли и калорий.

Далее эксперт дала три простых совета относительно употребления не только майонеза, но и любых "особо опасных" для фигуры продуктов:

Нет вредных продуктов — дело в количестве. Не покупайте майонез домой на каждый день. От ложки салата с майонезом в Новогоднюю ночь ничего не случится!

Напомним, ранее LITE делился необычными рецептами популярных салатов: Селедка под шубой, Мимоза и Оливье.

Обратите внимание, что в столичных магазинах перед новогодними праздниками организовались "пробки". Украинцы забавно высмеяли этот факт в соцсетях.

Видео: LITE