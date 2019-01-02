"Не вставая с дивана": фитнес-тренер показала, как сбросить "наеденное" в новогоднюю ночь

Иллюстративное фото: unsplash/bruce mars

Юлия Богдан уверяет: если все делать правильно и следовать режиму, то "от оливье не останется и следа"

Сдержаться, чтобы не попробовать все самое вкусное на новогоднем столе, было крайне сложно? Тогда нужно скорее возвращаться к былым формам, избавившись от "наеденного" в новогоднюю ночь.

Известная украинская фитнес-тренер Юлия Богдан, которая ранее рассказала о звездных клиентах и похудении, также настоятельно рекомендует поскорее вернуться к спортивному режиму, и начать хотя бы с малого. Для этого Богдан опубликовала на своей instagram-страничке серию простых, но эффективных упражнений, которые помогут вернуть былой мышечный тонус.

"Я очень люблю праздники и каникулы, но главное не выпадать из режима, а то потом так сложно вернуться обратно. Мой принцип: хоть чуть-чуть, но регулярно, и тело будет благодарно", — подчеркивает Юлия Богдан.

Далее фитнес-тренер показала видеосерию упражнений и коротко описала, как их выполнять.

Худеем после новогодних застолий с Юлией Богдан (видео: instagram.com/bogdanjulia)

Итак, серия упражнений состоит из:

Легкая разминка самостоятельно. Приседания на одной ноге (если слабые колени, тогда на двух ногах) Обратные отжимания Пресс: скручивание к одной ноге Удержание на мышцы кора "уголок" — 30 секунд Все делаем по 10 раз друг за другом 3 подхода!

"И от оливье не останется и следа", — обещает фитнес-тренер.

Фитнес-тренер Юлия Богдан (фото: instagram.com/bogdanjulia)

Подписчики тренера поспешили оставить первые отзывы.

"Какое прекрасное чувство от мини-тренировки! Плюс — упражнения для осанки", — отмечает xristina616.

"Юля, большое спасибо за короткое задание. Так не хочется после новогодней ночи тяжелых нагрузок, а с едой чуть перебор, и так "в тему" ваше задание", — благодарит

alexcom25.

"Обязательно сделаю! Вот обязательно!" — обещает annahavrysh.

Отметим, что ранее сеть покорило фото фитнес-тренера Аниты Луценко и диетолога Светланы Фус. Многие фанаты восприняли этот снимок как напоминание перед новогодними праздниками не переедать и следить за собой.

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Разминка от фитнес-тренеров Аниты Луценко и Юлии Богдан (видео: РБК-Украина)