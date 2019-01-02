Як правильно "розвантажуватися" після новорічного застілля: поради дієтолога

Ілюстративне фото: unsplash/Charles Deluvio

Іноді досить просто повернутися до здорового режиму харчування

Після новорічних застіль складно стримати докори сумління. Напевно багато обіцяли собі не переїдати і не сильно захоплюватися алкоголем, однак "щось пішло не так". Після особливо бурхливих новорічних свят деякі замислюються, а чи не влаштувати собі розвантажувальні дні. Чи потрібно це робити і як правильно підійти до такого питання, розповіла на своїй instagram-сторінці дієтолог Альбіна Комісарова, яка до цього пояснила, чому не треба фанатично рахувати калорії.

Експерт пояснила, що ж таке розвантажувальний день, про який чули всі, а суть його розуміють деякі.

"Розвантажувальний день — режим харчування, який передбачає обмеження по калорійності і/або по поживним речовинам, певних продуктів", — пише Комісарова.

За словами дієтолога, після зустрічі нового року розвантажувальні дні НЕ потрібні!

По-перше, розвантажувальні дні спочатку мають лікувальні цілі (наприклад, при отруєнні).

"На сьогоднішній день допустимо використовувати розвантажувальні дні в ситуаціях, коли "вага стала", — пояснює дієтолог.

Ще одна причина, чому вам не потрібно "розвантажуватися" після новорічних свят — щоб не допустити різкий перепад у споживанні калорій.

"Перепад з 5000 калорій на 900 буде занадто різкий! І ваш організм переключитися в режим запасанная... Немає жодної забороненої їжі, після якої потрібен "детокс", — пише Комісарова.

Перш ніж влаштовувати собі післяноворічний детокс, краще проконсультуйтеся з дієтологом (фото: unsplash/rawpixel)

Так що ж робити після новорічних переїданнь?

"Краще, що можна зробити — повернутися до колишнього здорового, повноцінного харчування. Якщо все одно хочеться зробити "розвантаження", зробіть собі вегетаріанський день тижня. Це допоможе відчувати себе "легше" психологічно", — радить дієтолог.

Також Комісарова підкреслює, що людям, у яких є захворювання в стадії загострення, дітям, під контролем лікаря у період вагітності та годування, при анемії, нестачі маси тіла робити розвантажувальні дні не можна

Нагадаємо, раніше Альбіна Комісарова докладно розповідала, чи настільки "жахливий" майонез, як це прийнято вважати.

Також після свят скористайтеся порадами фітнес-тренера Юлії Богдан, яка показала, як скинути "наїдене" в новорічну ніч.

Розминка від фітнес-тренерів Аніти Луценко і Юлії Богдан (відео: РБК-Україна)