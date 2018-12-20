Диетолог рассказала, почему не надо считать калории

Иллюстративное фото (instagram.com/gigighadid)

По ее словам, диеты с ограничением количества калорий ведут к набору веса в будущем

Известный врач-диетолог Альбина Комиссарова регулярно делится со своими подписчиками в Instagram полезной информацией и советами о питании и похудении. На этот раз она решила разобраться, стоит ли с целью сбросить лишний вес начинать строго считать калории всего съеденного.

По мнению Комиссаровой, этого делать не нужно, поскольку может привести к обратному результату.

Скриншот поста (instagram.com/doctor_komissarova)

"Настал тот день, который, надеюсь, ответит на все ваши вопросы касательно калорий, бжу и тд. Мы знаем, чтобы худеть, нужно больше тратить, чем потреблять. Однако здесь возникают недопонимания: я ем 500 калорий и потом хожу 2 часа на дорожке, а значит, я худею.

Энергетические нужды организма складываются из:

-основного обмена веществ(обеспечение жизнедеятельности: дыхание, обменные процессы и тд)

-физической активности

-энергии на переваривание пищи.

Рассчитать свою суточную калорийность сегодня не проблема: интернет переполнен формулами и калькуляторами. Однако рассчет этот ОЧЕНЬ не точен, потому что:

мы все разные: соотношение жировой и мышечной ткани не учитывается

в разные дни мы имеем разный уровень физической активности

мы можем заболеть, в конце концов

Запомните, диеты на 800,1000 калорий - это путь к замедлению обмена веществ и набору веса в будущем. Что касается количества бжу, мы знаем, что белка должно быть 10-20%, жиров 20-35%, углеводов 40-65% (The National Academy of Medicine)", - пишет диетолог.

Фото: pixabay.com

Она назвала и другие причины негативного влияния этого метода, а также рассказала, как же нужно действовать.

"И вроде все просто, но что получилось:

постоянный подсчет и взвешивание продуктов приводит к низкой приверженности пациентов

зацикленность на калориях, бжу, приводит к орторексии

человек делает упор не на качество, а на количество продуктов, что в корне неверно

и самое важное для меня, НЕ ФОРМИРУЕТ ПРАВИЛЬНОЕ ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ, скорее формирует ограничительное.

Мы должны сами научиться выбирать те продукты, которые:

мы любим

хорошего качества и полезны для здоровья

есть в доступности

Вопрос: А как же тогда считать порции? Ответ на этот вопрос давно придумали Европейские и Американские ассоциации диетологов:

с помощью ладони/кулака/чашки/ложек, что очень удобно

с помощью деления тарелки на 4 части", - сообщила Альбина.

Фото: unsplash.com

Она выразила надежду, что больше и больше людей перестанут считать калории в надежде похудеть.

"Все просто! И никакого подсчета калорий и БЖУ, я давно отказалась от этого подхода, и надеюсь, что многие также к этому придут. Успешно ли это? ОЧЕНЬ! А самое важное - это свобода от пищевой зависимости", - подытожила Комиссарова.

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Видео: РБК-Украина