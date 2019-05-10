Попа как орех: топ-5 упражнений для подтянутых ягодиц

Каждой девушке хочется иметь красивую и подтянутую попу, как говорится, "как орех". Если вы не знаете, как лучше всего этого добиться, вам поможет эксперт по похудению и правильному питанию Катя Медушкина. На своей странице в Instagram она поделилась весьма полезным видео.

В ролике специалист показала топ-5 эффективных упражнений для упругих ягодиц, а также рассказала, как их следует выполнять.

Отметим, что вам понадобятся гантели минимум по 2 кг.

Видео: (instagram.com/katya_medushkina)

Упражнение 1

Положение стоя. Ноги в комфортном широком расходе. Приседаем, поднимаемся, снова приседаем с выпадом, отводя правую ногу влево (как в реверансе). Снова присед - выпад, меняем ноги попеременно, колено располагаем как можно ближе к пятке, рукой касаемся пола.

По 10 повторов на каждую ногу

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Упражнение 2

Положение стоя. Ноги в комфортном широком расходе. Приседаем, поднимаемся, в прыжке разворачиваемся на 180 градусов, снова приседаем. В приседе колени не сводим, касаемся рукой пола, таз отводим назад.

По 10 прыжков туда-обратно

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Упражнение 3

Положение стоя, ноги на ширине плеч. В руках гантели. Смотрим перед собой, наклоняем корпус вперед, одновременно поднимаем ногу до параллели с полом, спина при этом прямая. Упор ближе к пятке, при возвращении в исходное положение напрягаем ягодичную мышцу. Сначала прорабатываем одну ногу, затем другую.

По 15 повторов на каждую ногу.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Упражнение 4

Положение стоя на коленях, упор руками в пол. Отводим прямую ногу в бок, чтобы пятка и сустав бедра были на одной линии. Делаем паузу, возвращаем ногу в исходное положение, но держим на весу. Подъем ноги осуществляется пяткой вверх, ровно вертикально. Вбок не заваливаемся. Сначала прорабатываем одну ногу, затем другую.

По 10 повторов на каждую ногу

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Упражнение 5

Ложимся на живот, ноги сгибаем в коленях под углом 90 градусов, руки под головой. Работаем ягодицами: поднимаем ноги вверх, не меняя угол под коленом, делаем паузу, опускаем. Живот втягиваем, пресс напряжен.

20 повторений



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

После тренировки не забудьте сделать растяжку, чтобы восстановить мышцы и вернуть их естественное положение.

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Также до этого Луценко показала эффективное упражнение для пресса и ягодиц.

К слову, диетолог Катя Медушкина показала топ-5 упражнений для плоского животика.