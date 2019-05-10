Попа як горіх: топ-5 вправ для підтягнутих сідниць

Кожній дівчині хочеться мати красиву і підтягнуту попу, як кажуть, "як горіх". Якщо ви не знаєте, як краще цього домогтися, вам допоможе експерт по схудненню і правильному харчуванню Катя Медушкина. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася вельми корисним відео.

У ролику спеціаліст показала топ-5 ефективних вправ для пружних сідниць, а також розповіла, як їх слід виконувати.

Зазначимо, що вам знадобляться гантелі мінімум по 2 кг.

Відео: (instagram.com/katya_medushkina)

Вправа 1

Положення стоячи. Ноги в комфортному широкому витраті. Присідаємо, піднімаємося, знову присідаємо з випадом, відводячи праву ногу вліво (як в реверансі). Знову присед - випад, міняємо ноги поперемінно, коліно маємо як можна ближче до п'яті, рукою торкаємося статі.

По 10 повторів на кожну ногу

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Вправа 2

Положення стоячи. Ноги в комфортному широкому витраті. Присідаємо, піднімаємося, в стрибку розвертаємося на 180 градусів, знову присідаємо. В присяд коліна не зводимо, торкаємося рукою підлоги, таз відводимо назад.

По 10 стрибків туди-назад

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Вправа 3

Положення стоячи, ноги на ширині плечей. У руках гантелі. Дивимося перед собою, нахиляємо корпус вперед, одночасно піднімаємо ногу до паралелі з підлогою, спина при цьому пряма. Упор ближче до п'яті, при поверненні у вихідне положення напружуємо сідничний м'яз. Спершу на одну ногу, потім іншу.

По 15 повторів на кожну ногу.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Вправа 4

Положення стоячи на колінах, упор руками в підлогу. Відводимо пряму ногу в бік, щоб п'ятка і суглоб стегна були на одній лінії. Робимо паузу, повертаємо ногу у вихідне положення, але тримаємо на вазі. Підйом ноги здійснюється п'ятою вгору, рівне вертикально. Вбік не заходимо. Спершу на одну ногу, потім іншу.

По 10 повторів на кожну ногу

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Вправа 5

Лягаємо на живіт, ноги згинаємо в колінах під кутом 90 градусів, руки під головою. Працюємо сідницями: піднімаємо ноги вгору, не змінюючи кут під коліном, робимо паузу, опускаємо. Втягуємо живіт, прес напружений.

20 повторень



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Після тренування не забудьте зробити розтяжку, щоб відновити м'язи і повернути їх в природне положення.

Нагадаємо, Аніта Луценко показала ефективну вправу для гнучкості і від сутулості.

Також до цього Луценко показала ефективну вправу для преса і сідниць.

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