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Три в одном: Анита Луценко показала эффективное упражнение для пресса и ягодиц

Lite » Красота 06.04.2019 - 15:59
Три в одном: Анита Луценко показала эффективное упражнение для пресса и ягодиц
Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Фитнес-тренер записала на видео тренировку "три в одном"

Профессиональный фитнес-тренер и ведущая Анита Луценко охотно делится с подписчиками видеотренировками, помогающими создать идеальные рельефы к лету и привести в порядок фигуру. Так, на странице в Instagram на разместила ролик с упражнением, которое помогает создать идеальный пресс, подтянуть ягодицы и способствует растяжке.

Сама же спортсменка и коуч назвала этот комплекс "три в одном" и дала короткую инструкцию по его выполнению.

"Три в одном:
1. Попа
2. Пресс
3. Растяжка
На каждую ногу по 15 повторений, 3 подхода", -  подписала видео она.

Также в комментариях одна из подписчиц тренера попросила ее порекомендовать упражнение для рук и груди. Анита ответила лаконично: "Отжимания".

Ранее Луценко публиковала упражнение, которое поможет "убрать бока", а также подтянуть ягодицы и укрепить мышцы ног.

"Разминка: все движения, что вспомните. Упражнение для ног и ягодиц, также уйдут в даль бока. 20 раз (чередуем правая и левая нога. 3-4 подхода). Важно: не прогибать поясницу и не вываливать живот!" - проинструктировала она.

Напомним, что Анита Луценко дала советы, как сделать живот плоским. Она отметила, что в данном вопросе важен комплексный подход.

Кстати, Анита Луценко назвала важный нюанс в процессе похудения, который поможет не опускать руки, если лишние кило уходят медленно.

К слову, Анита Луценко назвала топ лучших здоровых завтраков.

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