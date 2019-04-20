Худеем к лету: топ-5 упражнений для плоского животика

Уже через две недели вы увидите результат своих усилий
Победить жир в области живота непросто. Он скапливается в брюшной полости, обволакивает внутренние органы, сдавливает их. Это приводит к одышке, усиленному сердцебиению, недостатку кислорода в крови. Поэтому крепкий, подтянутый пресс – это не только красота и сексуальность, а, прежде всего, забота о своем здоровье, отметила эксперт по похудению и диетолог Катя Медушкина на своей странице в Instagram.
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Специалист поделилась видео с эффективными упражнениями для рельефного живота, а также подробно расписала, как их следует выполнять.
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"Выполняйте их через день и уже через 2 недели увидите результат. Важно: во время тренировки держим мышцы пресса все время в максимальном напряжении", - написала Медушкина.
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Видео: (instagram.com/katya_medushkina)
Упражнение №1
Лежа на боку, фиксируем руку на локте или уводим ее вперед. Вторая рука за головой, локоть отведен в сторону. Подтягиваем ноги и корпус друг к другу, возвращаем в исходное положение.
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Упражнение №2
Ложимся на спину, ноги сгибаем в коленях под прямым углом. Руки на затылке, но НЕ ТЯНУТ его вверх. Локти разведены в стороны, поясница плотно прижата к коврику. Отрывая плечи, поднимаем их вверх с амплитудой в 20 градусов.
ВАЖНО! Шея и голова НЕ принимают участия в выполнении этого упражнения.
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Упражнение №3
Лежим на спине, ладони под ягодицами. Ноги сгибаем в коленях, скрещиваем лодыжки. Выталкиваем таз на себя и вверх. Вниз таз не бросаем, а опускаем под контролем мышц низа живота.
Иллюстративное фото (instagram.com/katya_medushkina)⠀
Упражнение №4
Для начинающих: упор на руках. Тянем колено внутрь по диагонали, возвращаем в исходное положение.
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Для продвинутых: выводим колено по диагонали – выпрямляем ногу. Возвращаем ногу в исходное положение.
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Упражнение №5
Ложимся на спину. Поднимаем ноги на 90 градусов, одновременно отрываем плечи и руками касаемся лодыжек. Опускаемся на коврик, руки в стороны.
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Выполняем каждое упражнение в 3 подхода по 15-20 раз.
Иллюстративное фото (instagram.com/katya_medushkina)⠀
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