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Худеем к лету: топ-5 упражнений для плоского животика

Lite » Красота 20.04.2019 - 08:53
Худеем к лету: топ-5 упражнений для плоского животика
Иллюстративное фото (instagram.com/katya_medushkina)

Уже через две недели вы увидите результат своих усилий

Победить жир в области живота непросто. Он скапливается в брюшной полости, обволакивает внутренние органы, сдавливает их. Это приводит к одышке, усиленному сердцебиению, недостатку кислорода в крови. Поэтому крепкий, подтянутый пресс – это не только красота и сексуальность, а, прежде всего, забота о своем здоровье, отметила эксперт по похудению и диетолог Катя Медушкина на своей странице в Instagram.

Специалист поделилась видео с эффективными упражнениями для рельефного живота, а также подробно расписала, как их следует выполнять.

"Выполняйте их через день и уже через 2 недели увидите результат. Важно: во время тренировки держим мышцы пресса все время в максимальном напряжении", - написала Медушкина.

Видео: (instagram.com/katya_medushkina)

Упражнение №1

Лежа на боку, фиксируем руку на локте или уводим ее вперед. Вторая рука за головой, локоть отведен в сторону. Подтягиваем ноги и корпус друг к другу, возвращаем в исходное положение.

Упражнение №2

Ложимся на спину, ноги сгибаем в коленях под прямым углом. Руки на затылке, но НЕ ТЯНУТ его вверх. Локти разведены в стороны, поясница плотно прижата к коврику. Отрывая плечи, поднимаем их вверх с амплитудой в 20 градусов.
ВАЖНО! Шея и голова НЕ принимают участия в выполнении этого упражнения.

Упражнение №3

Лежим на спине, ладони под ягодицами. Ноги сгибаем в коленях, скрещиваем лодыжки. Выталкиваем таз на себя и вверх. Вниз таз не бросаем, а опускаем под контролем мышц низа живота.

Худеем к лету: топ-5 упражнений для плоского животика

Иллюстративное фото (instagram.com/katya_medushkina)⠀

Упражнение №4

Для начинающих: упор на руках. Тянем колено внутрь по диагонали, возвращаем в исходное положение.

Для продвинутых: выводим колено по диагонали – выпрямляем ногу. Возвращаем ногу в исходное положение.

Упражнение №5

Ложимся на спину. Поднимаем ноги на 90 градусов, одновременно отрываем плечи и руками касаемся лодыжек. Опускаемся на коврик, руки в стороны.

Выполняем каждое упражнение в 3 подхода по 15-20 раз.

Худеем к лету: топ-5 упражнений для плоского животика
Иллюстративное фото (instagram.com/katya_medushkina)⠀

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