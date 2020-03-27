Как пользоваться антисептиком, чтобы не навредить коже: советы дерматолога

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Также дерматолог рассказала, как восстановить кожу рук

Сейчас из-за перепадов температуры и постоянного использования антисептиками возникает новая проблема – раздражение и сухость кожи рук. В программе «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», дерматолог рассказала, как правильно ухаживать за руками и сколько раз в день допустимо пользоваться антисептиками.

Антисептики, санитайзеры, дезинфекторы... Названий много, а результат один – пересушенная кожа рук и болевое раздражение. В большинстве случаев не помогают даже крема для рук. Дерматолог Елена Апостолюк уверяет – все проблемы из-за злоупотребления антисептиками:

«Лучше не использовать антисептик более 3-х раз в день. Ведь нарушается микрофлора кожи рук, что приводит к сухости, раздражению, покраснению, может спровоцировать грибковое поражение рук».

Однако специалисты уверяют – подобных последствий агрессивной обработки рук можно избежать. Способ первый – мыло.

«Если есть возможность помыть руки с мылом, то лучше это сделать именно так, а если вы на улице или где-то в магазине, тогда лучше использовать антисептические средства», – советует Елена Апостолюк в программе «Ранок з Україною».

Второй способ, как не навредить коже рук – одевать перчатки. Однако ими следует научиться правильно пользоваться и даже обрабатывать антисептиком в общественных местах. Третий способ – следить за составом дезинфектора, в котором обязательно должны быть увлажняющие компоненты: гиалоурановая кислота, глицерин, пантенол, витамины А и Е, лецитин.

А спасать уже поврежденную кожу дерматолог советует лечебными кремами. В их составе должен быть пантеон, глицерин и немного парафина. А как скорая помощь для рук пригодится любое масло:

«Это может быть льняное или оливковое масло – подогреть на водяной бане, промочить бинты, обернуть этими промасленными бинтами руки, одеть полиэтиленовые перчатки. Держать полчаса», – дала совет врач-дерматолог в эфире канала «Украина».

Еще одной питательной маской для рук может стать обычный отвар картофеля. За 20 минут в такой крахмальной ванне кожа рук будет вам благодарна. И не забывайте о водном балансе – специалисты советуют употреблять 2 литра воды в день, принимать на рыбу, растительные масла и забыть о горячей воде – только комнатной температуры.