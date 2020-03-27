Як користуватися антисептиком, щоб не нашкодити шкірі: поради дерматолога

Ілюстративне фото: unsplash.com/@tikh

Також дерматолог розповіла, як відновити шкіру рук

Нині через перепади температури та постійне використання антисептиків виникає нова проблема – подразнення та сухість шкіри рук. У програмі «Ранок з Україною», яка виходить у будні о 6:30 на каналі «Україна», дерматолог розповіла, як правильно доглядати за руками та скільки разів на день допустимо використовувати антисептики.

Антисептики, санітайзери, дезінфектори… Назв багато, а результат один – пересушена шкіра рук та болюче подразнення. Натомість у більшості випадків не допомагають навіть креми для рук. Дерматолог Олена Апостолюк запевняє – усі проблеми через зловживання антисептиками:

«Краще не використовувати антисептик більше 3-х разів на день. Адже порушується мікрофлора шкіри рук, що призводить до сухості, подразнення, почервоніння, може також спровокувати грибкове ураження рук».

Проте спеціалісти запевняють – подібних наслідків агресивної обробки рук можна уникнути. Спосіб перший – мило.

«Якщо є можливість помити руки з милом, то краще це зробити саме так, а якщо ви на вулиці чи десь у магазині, тоді краще використовувати антисептичні засоби», – радить Олена Апостолюк в програмі «Ранок з Україною».

Другий спосіб, як не шкодити шкірі рук – одягати рукавички. Проте ними слід навчитися правильно користуватися і навіть обробляти антисептиком у громадських місцях. Третій спосіб – слідкувати за складом дезінфектора, в якому обов’язково мають бути зволожувальні компоненти: гіалуронова кислота, гліцерин, пантенол, вітаміни А і Е, лецитин.

А рятувати вже пошкоджену шкіру дерматолог радить лікувальними кремами. У їхньому складі має бути пантеон, гліцерин та трішки парафіну. А як швидка допомога для рук стане в пригоді будь-яка олія:

«Це може бути лляна чи оливкова олія – підігріти на водяній бані, промочити бинти, обернути цими промасленими бинтами руки, одягнути поліетиленові рукавички. Тримати пів години», – дала пораду лікар-дерматолог в ефірі каналу «Україна».

Ще однією поживною маскою для рук може стати звичайний відвар картоплі. За 20 хвилин у такій крохмальній ванні шкіра рук буде вам вдячна. І не забувайте про водний баланс – спеціалісти радять вживати 2 літри води на день, вживати рибу, рослинні олії та забути про гарячу воду – тільки кімнатної температури.