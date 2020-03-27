Как не ссориться с близкими во время карантина: советы психолога

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Эти советы помогут сохранить отношения в период самоизоляции

Вся страна на карантине – самое время вспомнить о том, как жаловались на недостаток времени, чтобы побыть с семьей. Но часто реальность оказывается далека от идеала и, вместо заветной идиллии, изоляция превращается в настоящий кошмар. В программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» эксперты рассказали, какие семейные правила помогут избежать споров и ссор во время карантина.

Изоляция на несколько недель. Дети с домашними любимцами устраивают активные и шумные игры в квартире, бабушки с дедушками смотрят телевизор, а родители в этом гаме пытаются работать. Карантин может стать настоящим испытанием на прочность. Чтобы этого не произошло, психолог Наталья Подлесная советует – на время карантина стоит ввести в семье ряд обязательных правил.

«Первое правило – договориться о двух часах тишины. Ведь аудиальные возможности человека перегружаются. Если даже мало говорят и телевизор работает пол дня – все равно слишком много звуков», – комментирует психолог в эфире канала «Украина».

Каждому члену семьи нужно личное пространство. Во время карантина, когда дома вся семья, это правило должно стать «золотым».

«Это может быть маленькая зона, например, письменный стол, кровать, угол комнаты – все, что угодно», – говорит Наталья Подлесная.

Но личные границы – это не только о своем уголке в квартире. Нельзя сваливать всю домашнюю работу только на одного члена семьи, ведь времени у всех поровну.

«Дело в том, что очень часто во время карантинных мероприятий кто-то становится обслуживающим персоналом, а кто-то просто сидит и отдыхает. Этого допускать нельзя», – комментирует психолог.

Также на время карантина никто не отменял вежливость. А возможно, для кого-то изоляция станет поводом научиться хорошим манерам. И это касается членов семьи всех возрастов.

«Человек хочет, чтобы его благодарили за выполненные просьбы, за то, что этот человек есть в вашей жизни. Не бойтесь извиняться. Никогда не ложитесь спать, пока вы не стали друзьями, пока вы опять не дружная семья», – советует психолог Наталья Подлесная в программе «Ранок з Україною».

И это самое главное – вернуться к привычной жизни после карантина дружной, любящей и счастливой семьей. Чтобы так и произошло, надо соблюдать семейные правила на карантине:

- договориться о меньшей мере 2 часах тишины ежедневно;

- определить личное пространство в квартире для каждого члена семьи;

- распределить обязанности поровну;

- благодарить и извиняться перед родными.