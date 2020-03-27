Трое детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма присоединились к важному флешмобу поддержки медиков (видео)

Кейт Миддлтон и принц Уильям в Дублине (фото: Тwitter.com/kensingtonroyal)

К флешмобу присоединилась семья Виктории Бекхэм

Семья Кейт Миддлтон и принца Уильяма по-своему душевно решила поддержать англичан в это непростое время. Пандемия коронавируса в Великобритании также набирает пугающие обороты. По состоянию на вечер 26 марта в Великобритании зафиксировано около 10 тысяч случаев коронавируса. А местное правительство не исключает продление ограничительных мер в связи с коронавирусом до шести месяцев! При этом беда затронула также королевскую семью. На днях у 71-летнего принца Чарльза (старший сын королевы Великобритании Елизаветы II) подтвердили коронавирус. Его супруга герцогиня Корнуольская Камилла тоже прошла тестирование, тест оказался отрицательным. Однако отныне вся монаршая семья крайне обеспокоена. Ведь в числе зараженных на COVID-19 может оказаться еще кто-то!

Тем временем престолонаследники Кейт Миддлтон и принц Уильям не собираются отсиживаться в стенах Кенсингтонского дворца. Герцог и герцогиня Кембриджские стараются максимально охватывать новые вызовы. Даже рискуя здоровьям, супруги совершают неофициальные выходы. К примеру, 20 марта Кэтрин и Уильям совершенно неожиданно посетили колл-центр службы скорой помощи в Лондоне. Сотрудники центра были поражены этим визитом. Однако жители Великобритании пришли в восторг. Им очень импонирует тот факт, что королевская чета не отсиживается в стенах дворца, а действительно пытается решать проблемы.

Видео: instagram.com/kensingtonroyal

Конечно же, на официальных страничках герцогов Кембриджских в социальных сетях обновления появляются крайне редко. Супруги с головой ушли в решение государственных и социальных вопросов. Однако Кэтрин и Уильям решили подарить “лучик добра и надежды” в непростое для всего мира время. И помогли своим родителям их дети — принц Джордж (6 лет), принцесса Шарлотта (4 года) и принц Луи, которому уже 23 апреля исполнится два года!

На своей instagram-страничке герцоги Кембриджские опубликовали ну очень милое видео. На нем все трое наследников принца Уильяма стоят в ряд и аплодируют. Забавно, что самый маленький Луи, похоже, не очень понимает, что происходит, с удивлением поглядывая на старших брата и сестру. Однако мальчику это занятие явно понравилось.

Как выяснилось, громкие аплодисменты детей Кэтрин и Уильяма были посвящены всем медицинским сотрудникам и волонетрам Великобритании, которые несмотря на все риски и опасности продолжают выполнять свою работу.

“Всем врачам, медсестрам, опекунам и сиделкам, врачам общей практики, фармацевтам, волонтерам и другим сотрудникам Национальной службы здравоохранения Англии, которые работают не покладая рук, чтобы помочь пострадавшим от COVID-19. Спасибо!”, — звучит подпись под видео.

Также свой пост герцоги сопроводили хештегом #ClapForOurCareers, что можно перевести как “Аплодисменты для наших защитников”.

К флешмобу #ClapForOurCarers успела присоединиться семья Виктории и Дэвида Бекхэма. Вики опубликовала видео, на котором ее дети и муж аплодируют медикам Британии.

“Я рада возможности присоединится ко всей стране, чтобы поблагодарить отважных работников здравоохранения, неустанно работающих в борьбе с COVID-19”, — пишет Виктория.

На видео только не хватает старшего сына Вики и Дэвида — 21-летнего Бруклина. Парень уже живет отдельно от родителей со своей девушкой Николой. 25-летняя Никола Пельтц — американская актриса, дочь знаменитого американского промышленника и миллиардера Нельсона Пельтца

Видео: instagram.com/victoriabeckham

Поклонники монаршей семьи Великобритании пришли в восторг от этого жеста со стороны Кембриджских.

“Это говорит много о воспитании ваших детей. Вы молодцы”

“Какой прекрасный пост! Как заботливо, что Уильям и Кейт просят своих детей выражать признательность за то, что они, вероятно, не очень-то понимают, но понятно, что они чем-то могут помочь”

“Спасибо за то, что привнесли в нашу жизнь солнечный свет и смех! С большой любовью из США!”

“Это лучшая королевская новость, которую я получил в 2020 году”

“Так мило! Здоровья маленьким монархам”

“Вот, что из себя представляют короли! Это быть с людьми, заботиться о них. Это так много значит. Спасибо!”

Скриншот комментариев: instagram.com/kensingtonroyal

Отметим, что до этого Кейт Миддлтон и принц Уильям делали трогательный пост ко дню матери в Великобритании — 22 марта. Монаршая семья опубликовала серию уникальных архивных фото. К примеру, на одном из снимков видим принцессу Диану с маленькими сыновьями — принцами Уильямом и Гарри. Также на одном из кадров изображена мама Кейт Миддлтон — Кэрол Миддлтон. Женщина держит на руках еще совсем крошечную Кэтрин. В этом альбоме нашлось место для особенной фотографии. Так, Кэтрин похвасталась открыткой, которую своими руками смастерил принц Джрдж. Мальчик изобразил для мамы букет маков в желтой вазе с сердечком.