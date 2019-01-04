Как перестать есть после ужина: советы, которые работают

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Если вы грешите ночными походами на кухню, попробуйте воспользоваться этими советами

С привычкой перекусить перед сном знакомы многие. B большей половине случаев она вызвана не столько физиологическими, сколько психологическими потребностями. Скука, желание “наградить” себя и расслабиться, бессоница, усталость, неполноценное питание могут спровоцировать ночные вылазки на кухню. Специалисты сходятся во мнении, что лучше всего перестать есть примерно за три часа до сна, отмечает эксперт по похудению и блогер Даша Бухман в своем Instagram.

Причем этот совет не только про похудение. К вечеру наш метаболизм замедляется (пик его приходится на время обеда), чтобы ночью вступили в работу процессы регенерации организма, а не переваривания пищи. ⠀

Итак, 7 советов, как перестать есть перед сном.

Совет 1:

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Почистите зубы сразу после ужина: это действие даст мозгу сигнал, что больше еды не будет. И вам будет лень снова идти чистить зубы.

Совет 2:

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Пейте травяной чай. Я люблю заварить большую чашку мятного/ромашкового/тулси/липового чая примерно через час после ужина и медленно его пить. Теплый напиток наполняет, согревает и расслабляет, и перекусывать уже не хочется.

Фото: (pixabay.com)

Совет 3:

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Полноценно ужинайте: если на ужин вы едите белок с овощами, диетическую классику, а через пару часов не можете удержаться от того, чтобы перекусить, значит, такой ужин вам не совсем подходит. Лично я могу прекрасно обходиться без углеводов на завтрак и обед, но на ужин углеводы (например, в виде запеченных корнеплодов - батата, тыквы, свеклы или киноа) дарят мне насыщение, заземляют и расслабляют. Изучите себя и поймите, какие комбинации работают для вас лучше.

Совет 4:

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Попробуйте ароматерапию: ряд исследований показал, что эфирные масла (например, лавандовое) помогают ослабить вечерний аппетит.

Фото: (pixabay.com)

Совет 5:

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Поставьте таймер: если у вас возникло желание перекусить, поставьте таймер на 10 минут и выпейте воды. По истечение этого времени, спросите себя, хочется ли снова есть? Если ответ “да”, то переходите к пункту 6.

Совет 6:

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Если перекусить необходимо, то Марк Хайман, врач функциональной медицины, рекомендует сделать выбор в пользу орехов (штук 5), чашки бульона, пары палочек некрахмалистых овощей с тахини. Одним словом, лакомиться белками и овощами, а не печеньем и сухофруктами.

Фото: (pixabay.com)

Совет 7:

Представьте себе, как вы будете себя чувствовать утром: я вижу огромную разницу в своем самочувствии, если поем позже обычного. Я люблю просыпаться с приятным чувством голода, легкости и плоским животом.

Фото: (unsplash.com)

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Видео: video.rbc.ua