Як полюбити кардіо і спалювати більше жиру: поради фітнес-блогера

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Також потрібно звернути увагу на харчування перед тренуванням

Популярний фітнес-блогер з більш 568 тисячами підписників поділилася порадами, як полюбити кардіотренування, з допомогою яких можна спалити більше жиру. Як зазначила експерт по схудненню на своїй сторінці в Instagram, кардіо можуть бути заняття, які вам подобаються. Не варто також забувати про своєму раціоні.

Отже, ось основні поради:

1. Підрахуйте, скільки жиру вам потрібно спалити



Складно робити щось "просто так". Ви б змогли пропрацювати на роботі, скажімо, цілий рік, якщо б вам не сказали, скільки ви будете отримувати на місяць і взагалі вирішили видати зарплату аж через рік? Відстрочені і незрозумілі результати – це погано. Саме тому, якщо ви не хочете бігати раз в тиждень, змушуючи себе стусанами, а хочете робити це 3-4 рази, притому з радістю – складіть план спалювання жиру, щоб знати до чого ви йдете і яку "зарплату" отримаєте за свою роботу. Як це зробити?



Ми знаємо, що в 1 кг жиру 7800 ккал. Значить, щоб спалити 1 кг жиру, потрібно спалити 7800 ккал. Все логічно, чи не так? Йдемо в інтернет і дізнаємося, скільки спалює 1 хвилина бігу (або будь-якого іншого виду активності). У середньому темпі біг спалює 10.5 ккал. Отже, якщо ми будемо бігати по 25 хвилин в день і кожну хвилину спалювати 10.5 ккал, за місяць ми спалимо кілограм найчистішого сала (смальцю)! 25 хв х 10.5 ккал = 262.5 спалені калорії. Множимо їх на 30 днів і отримуємо 7860 – навіть трохи більше, ніж 1 кг жиру. Склавши собі наочний план, вам буде легше робити що завгодно.

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2. Використовуйте потрібний вам вид кардіо



Багато дівчат при слові "кардіо" відразу представляють нудну картинку у вигляді фітнес центру з пітними "сусідами" по кардіо-зоні або шкільні стадіони, на яких потрібно бігати раніше, щоб ніхто не бачив. Звичайно, в таких умовах депресія від бігу почалася б навіть в Усейна Болта (найшвидший спринтер в світі). Насправді ж існує море феноменальних (по ефективності в тому числі) видів кардіо. Які? Давайте подумаємо.



Якщо ми говоримо про спортивні дисципліни – це плавання. Плавати, навантажуючи всі м'язи тіла, набагато приємніше, ніж бігти в "стінку" у залі.

Фото: (unsplash.com)

Якщо відійти від теми спорту – подумайте про танці. Танці відмінний спосіб спалити купу калорій, не силуючи при цьому свою психіку. А може, ви любите їздити на велосипеді? Сподіваємося, посил ви зрозуміли – кардіо не має бути тягарем, воно має бути в радість.

Фото: (unsplash.com)

3. Що приймати перед тренуванням, щоб спалити в два рази більше жиру



Будемо чесні, хоча кардіотренування мають масу позитивних сторін, головна властивість кардіо, що цікавить жінок – це спалювання жиру. Саме тому потрібно приділяти максимальну увагу цьому аспекту. Як? Все просто: приймати жироспалюючі продукти, які разом з кардіо прискорять спалювання жиру на 45-65%. Які це продукти? Цитруси, зелений чай і кава. Цей список можна продовжувати і далі, але дані продукти найбільш ефективні в поєднанні з кардіо. І пам'ятайте: як тільки ви вип'єте чаю-кави, вдома залишатися не можна – тільки на тренування! Інакше втратите 50% ефекту. Це здорово підштовхне вас в роботі.

Фото: (unsplash.com)

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