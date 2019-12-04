Похудеть и помолодеть к Новому году: пошаговая инструкция от диетолога

До Нового года осталось меньше 4х недель. Что можно внедрить с сегодняшнего дня, чтобы успеть выглядеть прекрасно к праздничным дням? Врач-диетолог Екатерина Павлова, которая ранее рассказала, как перейти на 3-разовое питание без перекусов, опубликовала на своей странице в Instagram пошаговую инструкцию, которая поможет похудеть и помолодеть к праздникам.

План от эксперта:

Внедрить ежедневное интервальное голодание. Перерыв делать только на выходные. Использовать схему 8 часов едим - 16 голода. Кому сложно - 12 часов едим, 12 голода.

Взглянуть трезвым взглядом на свой рацион. Если там хаус и полная неразбериха - то вы на диетах и кето рационе, то сыроед, то пускаетесь во все тяжкие с тортиками и Макдональдсом - расслабьтесь наконец и найдите золотую середину! До Нового года это даст эффект.

Как это сделать?



Пересмотреть количество углеводов в рационе - убрать все углеродистые перекусы - яблоки, печенья, мандарины, хлебцы и т.д.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Добавить жиров - авокадо, жирная рыба, сало (вы не ослышались), кокосовое масло, растительные масла - без избытка.



Каждый день овощи. 500-700 грамм. Зимой - морковь свежая, капуста сырая брокколи и цветная - каждый день (брокколи - супер полезная вещь для женщин), квашеная капуста, редька, сельдерей, зелень и листовые салаты.

Иллюстративное фото (pexels.com)



Научиться готовить бобовые и заменить хотя бы 30% белковых продуктов в рационе ими.



Начать наконец пить витамины. Если никак не можете сдать анализы - то хороший мультивитаминный комплекс, витамин Д и омега 3.



Иллюстративное фото (pexels.com)

Закрыть все вопросы по здоровью - посетить стоматолога, сделать УЗИ, посетить всех нужных вам врачей, проверить работу желудочно-кишечного тракта, без слаженной работы которого нет смысла диет и витаминов. .

Этого достаточно! Мы недооцениваем значение маленьких шагов и переоцениваем значение больших. Чтобы похудеть, не нужно адских диет и рационов. Перед глазами - вы здоровая и молодая, а похудение - как естественное приложение к вашему здоровью.

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