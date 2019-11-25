Оружие против морщин: эксперт поделилась ценными советами по уходу за кожей

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Специалист оубликовала топ рекомендаций для цветущего внешнего вида

Надолго сохранить молодость кожи, цветущий и здоровый вид – задача не из легких, и к ней нужен комплексный подход. О том, как получить власть над временем рассказала диетолог Елена Кален, которая ранее поделилась anti-age советами по питанию для красоты кожи. На странице в Instagram опубликовала топ уходовых процедур, которые помогут замедлить старение кожи.

Эксперт назвала топ-6 эффективных бьюти-ритуалов, которые помогут отстрочить старение кожи.

Ежедневно очищайте кожу, причем это значит не только демакияж

Демакияж — это еще не очищение кожи, поскольку вы только снимаете макияж, а не очищаете сам эпидермис. Между тем, недостаточное очищение — первое, что приводит к закупорке пор, появлению черных точек, утолщению слоя ороговевших клеток.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Используйте очищающие средства для второго этапа очищения после снятия макияжа по типу кожи: это могут быть пенки, гели, мыло для лица, кремы, двухфазные продукты.

Стимулируйте клеточное обновление — делайте пилинг

Если вовремя не удалять с поверхности кожи ороговевший слой клеток, то заметно ухудшается цвет лица, микрорельеф кожи, появляются морщины.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)⠀

Пилинги устраняют эти признаки преждевременного старения, а также улучшают выработку коллагена. В домашних условиях можно использовать скатки, гоммажи. После 30-35 лет имеет смысл регулярно проходить курсы пилингов у косметолога.

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Не ограничивайте себя органическим и натуральным уходом

Каким бы замечательным действием ни обладала огуречная маска или кефирный пилинг, но серьезный уход нашей коже они обеспечить не могут.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Это касается и органических косметических продуктов. Они хороши тем, что состоят преимущественно из экологически чистых компонентов, повышают защитные функции кожи, помогают снизить потерю трансэпидермальной влаги. Но нужно смотреть на вещи реально: крем с пометкой "100% натуральный" малоэффективен для коррекции серьезных возрастных изменений, морщин, замедления процессов старения. В этом случае необходимо более серьезное "оружие".

Заботьтесь о коже рук

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Используйте различные косметические средства: кремы для интенсивного увлажнения с высокой концентрацией гиалуроновой кислоты, масел, витаминов, экстрактов; anti-age кремы для возрастной кожи.

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Уделяйте внимание коже вокруг глаз

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Оставлять кожу вокруг глаз без увлажнения, anti-age ухода и защиты — значит ускорить проявление признаков старения. Продукты ухода, предназначенные для области вокруг глаз, содержат дополнительные компоненты, например, для коррекции темных кругов, уменьшения покраснений и припухлостей, которых нет в базовом креме для лица. Кремы, сыворотки, патчи, охлаждающие гели — все это обеспечит полноценный уход тонкой и нежной коже вокруг глаз.

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Защищайтесь от солнечных лучей

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В умеренных дозах солнце необходимо для синтеза в организме витамина D. Чрезмерное же воздействие солнечного излучения — одна из причин преждевременного старения: из-за этого кожа теряет тонус, становится сухой, появляются морщины. Используйте солнцезащитные средства не только в жаркий день, но и в пасмурную погоду.

Напомним, что бьюти-блогер Ирина Шарк поделилась топ-3 рецептов эффективных масок от расширенных пор.