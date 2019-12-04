Схуднути і помолодшати до Нового року: покрокова інструкція від дієтолога

До Нового року залишилося менше 4х тижнів. Що можна запровадити з сьогоднішнього дня, щоб встигнути виглядати чудово до святкових днів? Лікар-дієтолог Катерина Павлова, яка раніше розповіла, як перейти на 3-разове харчування без перекусів, опублікувала на своїй сторінці в Instagram покрокову інструкцію, яка допоможе схуднути і помолодшати до свят.

План від експерта:

Запровадити щоденне інтервальне голодування. Перерву робити тільки на вихідні. Використовувати схему 8 годин їмо - 16 голоду. Кому складно - 12 годин їмо, 12 голоду.

Поглянути тверезим поглядом на свій раціон. Якщо там хаус і повна плутанина - то ви на дієтах і кето раціоні, то сироїд, то пускаються у всі тяжкі з тортиками і Макдональдсом - розслабтеся нарешті і знайдіть золоту середину! До Нового року це дасть ефект.

Як це зробити?



Переглянути кількість вуглеводів в раціоні - прибрати всі вуглецеві перекуси - яблука, печива, мандарини, хлібці і т.д.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Додати жирів - авокадо, жирна риба, сало (ви не помилилися), кокосова олія, рослинні олії - без надлишку.



Кожен день овочі. 500-700 грам. Взимку - морква свіжа, капуста сира брокколі та цвітна - кожен день (броколі - супер корисна річ для жінок), квашена капуста, редька, селера, зелень і листові салати.

Ілюстративне фото (pexels.com)



Навчитися готувати бобові і замінити хоча б 30% білкових продуктів в раціоні ними.



Нарешті почати пити вітаміни. Якщо ніяк не можете здати аналізи - то хороший мультивітамінний комплекс, вітамін Д і омега 3.



Ілюстративне фото (pexels.com)

Закрити всі питання по здоров'ю - відвідати стоматолога, зробити УЗД, відвідати всіх потрібних лікарів, перевірити роботу шлунково-кишкового тракту, без злагодженої роботи якого немає сенсу дієт і вітамінів. .

Цього досить! Ми недооцінюємо значення маленьких кроків і переоцінюємо значення великих. Щоб схуднути, не потрібно пекельних дієт і раціонів. Перед очима - ви здорова і молода, а схуднення - як природнbq додаток до вашоuj здоров'z.

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