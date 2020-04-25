Как похудеть без диет и голодания: эффективные советы нутрициолога

Диета кажется отличным способом быстро похудеть. Сначала посидела на одной диете. Потом расслабилась, поэтому к выходным сделала разгрузку на кефире.

И неожиданно обнаружила на весах не минус, а солидную прибавку! Как же так? Значит много ела, урежу еще сильнее и сильнее. Долго можно так продержаться? Конечно, нет. Постоянный голод изматывает, физически и эмоционально. Появляется слабость и апатия, желание все бросить. Заканчивается это всегда длительным “зажором”, когда сметается все, что под руку попадется. После срыва, приходит чувство вины и стыд перед собой: не смогла, безвольная, у всех получается, а у меня нет. А дальше ситуация продолжает усугубляться. Сертифицированный нутрициолог, международный тренер по питанию и фитнес коуч Катя Медушкина, которая ранее дала рекомендации, как избежать ощущения голода в процессе похудения, дала действенные советы в своем Instagram, как же похудеть без диет и голодных мучений.

Как разорвать замкнутый круг: диета - голод - зажор - страх еды - стресс - увеличение веса.

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Не голодай!

Все диеты ограничены по времени. А что потом? Потом ты останешься с сомнительным результатом и полным непониманием, как его сохранить. В твою тарелку очень быстро вернутся прежние порции и, соответственно, прежний вес.

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Хочешь похудеть - ешь! Приемы пищи должны быть не реже, чем каждые 4 часа, главное - укладываться в дневную калорийность.

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Разнообразь свой рацион.

Если питаться салатом неделю, то нет ничего удивительного в том, что в итоге ты все бросишь, не устояв перед искушением тортом или жареной картошкой.

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Поверь, чтобы похудеть, убрать из рациона нужно гораздо меньше чем оставить. Достаточно исключить весь пищевой мусор в виде снеков и полуфабрикатов. Остальные продукты, при правильной подаче, впишутся практически в любое меню, даже при похудении.

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

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Если у тебя есть ГОТОВОЕ меню, заранее рассчитанное по калориям и нутриентам именно для тебя, расписанное по приемам пищи - тебе не придется думать,“что бы съесть, чтобы оно не отложилось жиром”.

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Просто покупаешь нужные продукты по списку - и ешь по меню. Ничего лишнего не сможет просочиться в твой рацион. Можно готовить заранее - и тогда пропадет опасность перехватить спонтанно что-то лишнее.

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Меню должно полностью закрывать потребность в белках, жирах и углеводах. Когда твой организм получит все необходимое, он перестанет требовать от тебя шоколадки и пиццу перед сном.



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Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Не ругай себя за еду!

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Еда - это не только источник энергии, но и удовольствие. Нормально хотеть съесть что-то вкусное. Важно понимать - не нужен тебе этот батончик с нечитаемым составом, лучше съесть творог с ягодами, а уже завтра сказать себе спасибо за этот выбор.

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Напомним, что ранее фитнес-блогер Елена Карасева пояснила, почему не работают "голодные" диеты.