Почему голодные диеты не работают: подробный ответ эксперта

Иллюстративное фото (pexels.com)

Фитнес-блогер расписала, что происходит с организмом при голодании

В головах у многих до сих пор живёт установка, что чтобы худеть - надо голодать. Чем меньше ешь - тем лучше. Меньше ешь - быстрее похудеешь. Но это не так! Фитнес-блогер Лена Карасева, которая ранее назвала 15 полезных привычек для похудения и стройности, подробно рассказала на своей странице в Instagram, почему голодные диеты не приводят к похудению.

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Давайте разбираться. Возьмем гипотетическую девушку Марусю с весом 80 кг, которая хочет похудеть на 30 кг.



Маруся понимает, что есть надо поменьше, и сокращает потребление суточных калорий с 2000 до 1200, убирает мучное, сладкое и тд.



1. Да, первое время Маруся худеет. Организм в шоке. Раньше ему перепадало еды в разы больше, но он все ещё держится и надеется, что это временно.



2 Через 4-6 дней мотивация начинает сходить на нет и голод чувствуется все сильнее.



3. Мысли о еде становятся всё более навязчивые. Начинаются лёгкие поджирания "запрещеночки". Но кг пока уходят.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

4. Портится настроение. Маруся становится раздражённой. Булочки начинают сниться по ночам.



5. Срыв .Все как в тумане. На весах плюс. Весь вес вернулся.

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀



Что происходит в вашем организме, когда вы начинаете сидеть на жестких диетах:

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С вас сливается много жидкости.

Вы теряете в первую очередь мышечную массу, потому что мышцы просят "кушать". Организм в условиях кризиса начинает избавляться от них, а вот жирок - источник запасов энергии - сохраняет .

Нарушается выработка гормонов грелина, лептина, которые отвечают за чувство голода и насыщения. Проще говоря, жрать хочется все больше, а насыщение чувствуется все меньше.

Изменения в гормонах щитовидной железы

На голодном стрессе повышается кортизол. Привет отеки.

Происходит метаболическая адаптация, потому что цель нашего оргазнизма-выжить любой ценой.

Вес встаёт и перестает снижаться. Либо скачет туда-сюда.

Срыв и обратный набор веса, но уже не за счёт мышц, а за счёт жира. Ухудшается качество тела .



Голодные диеты - зло.

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Чтобы худеть, не нужно страдать от голода. Важно питаться сбалансированно, держать небольшой дефицит калорий, своевременно делать перерывы в похудении и жить комфортной жизнью.

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Напомним, диетолог Альбина Комиссарова рассказала, как отучиться лакомиться сладким после еды и предложила топ полезных вариантов замены.