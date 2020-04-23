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Есть и худеть: рейтинг самых низкокалорийных продуктов от нутрициолога

Lite » Еда 23.04.2020 - 13:41
Есть и худеть: рейтинг самых низкокалорийных продуктов от нутрициолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

Употребление этих продуктов не нанесет вреда вашей фигуре

Если вы задаетесь вопросом, что бы такого съесть, чтобы похудеть - обратите внимание на еду с низкой калорийностью. Диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко, которая ранее развенчала популярные мифы о сахаре, опубликовала в своем Instagram рейтинг самых калорийных продуктов, которые не нанесут ощутимого вреда вашей фигуре.

Низкокалорийными называются продукты, у которых данный показатель не превышает 100 ккал на 100 г. их веса.

МЯСО

Тут вы удивитесь, но первое совсем не у куриной грудки. 1 место. Баранье сердце 76,5 кал на 100 гр

Не более 100 кал на 100 гр имеют говяжье, свиное сердце, говяжья печень, говяжьи, бараньи и свиные почки.

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

  • Самая низкокалорийная рыба — макрурус малоглазый (32 ккал). Его не часто можно найти на прилавках магазинов.
  • 2 место у рыбы Талисман - 49 кал/100 гр. Тоже редкий гость на прилавках наших магазинов.
  • 3 Место. Лемонема - 67 кал/100 гр. Её можно легко найти в магазинах. Недалеко от нее ушел минтай 68 кал/100 гр. Эту рыбку легко можно купить практически в любом магазине.

Есть и худеть: рейтинг самых низкокалорийных продуктов от нутрициолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Тут тоже в лидерах вы не увидите 0% творога, т.к. несмотря на малое количество жиров, он богат белками.

  • 1 место кефир 1% 40 кал/100 гр.
  • 2 место молоко 1,5% 45 кал/100 гр.
  • 3 место йогурт натур. 1,5% 47 кал/100 гр.

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ОВОЩИ

  • 1 место стебель сельдерея 8 кал/100 гр
  • 2 место салат листовой 14 кал/100 гр
  • 3 место огурцы 15 кал/100 гр.

Есть и худеть: рейтинг самых низкокалорийных продуктов от нутрициолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

Среди БОБОВЫХ стручковая фасоль самая низкокалорийная 23 кал/100 гр. Потом идет свежий зеленый горошек с грядки 55 кал/100 гр.

ЯГОДЫ И ФРУКТЫ

Лимон - самый некалорийный фрукт, а клюква самая некалорийная ягода.

Есть и худеть: рейтинг самых низкокалорийных продуктов от нутрициолога
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

Среди ГРИБОВ лидеры чернушки и маслята. 10 кал/100 гр. А вообще практически все грибы имеют низкую калорийность до 100 кал на 100 гр.

Самая низкокалорийная КАША НА ВОДЕ - овсяная 88 кал/100 гр.

Напоминаю, что нельзя есть мало калорий и худеть. Надо есть свою норму калорий с вычетом 20%.

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